Me remonto hacia 1967 cuando inicié mis estudios en la Escuela Preparatoria de León en la especialidad del Bachillerato de Leyes, dependiente de la Universidad de Guanajuato. He querido desahogar este relato histórico para complacer a varios de mis compañeros que así me lo han estado solicitando desde hace algún tiempo en diversas reuniones que hemos tenido conmemorativas de aquella generación.Cuando fui a las oficinas de la Prepa ubicadas en la calle Álvaro Obregón, entre Aquiles Serdán y 20 de Enero, me acompañó mi hermano mayor Ildefonso Lorea, ahora muy reconocido en la localidad como “El Artista” o “El Escultor”.Lo hizo a modo de tutor pues es ocho años mayor que yo y porque nuestro padre no podía acudir por motivo de su trabajo; nos atendieron muy amablemente las señoritas de apellido Rojo quienes, con su trato siempre amable, alegre y con un carácter muy amigable, nos señalaron los requisitos y llenamos la solicitud correspondiente.Ya en otra ocasión y nueva entrevista con toda la documentación en mano pasamos a la atención del prefecto Lira Arroyo, quien de manera apremiante y muy rápida hacía algunas preguntas sobre los motivos de la elección del ingreso a esa institución y de la especialidad.Cabe recordar que en aquel entonces desde el inicio de los estudios preparatorianos se tenía que elegir el área hacia donde la vocación del joven aspirante se dirigía, de tal manera que había especialidad en Ciencias Químicas y Biológicas, Ciencias Médicas y de la Salud, Ciencias Físico-Matemáticas, Ciencias Administrativas y Contables y Leyes, a diferencia de lo actual, en donde se inician los estudios con un tronco común y hasta el último año o últimos dos semestres se elige la rama o especialidad cuya vocación selecciona el estudiante.Así como también otra diferencia importante consistía en que en aquel tiempo se estudiaba en dos ciclos anuales, en cambio ahora se desarrolla en seis ciclos semestrales.Así pues, fui admitido en esa institución tan emblemática de nuestra ciudad y a la que debemos mucho tantos y tantos profesionistas leoneses y de algunos otros municipios del estado, pues tuve compañeros de Purísima y de San Francisco del Rincón, de Silao, de Yuriria, de Salamanca, de San Felipe, de Valle de Santiago y hasta de Celaya.Con las fotografías que entregué en la inscripción, posteriormente me expidieron una credencial de color azul cielo con todo y una carterita de plástico de color azúl marino y una vez que leí su contenido me percaté que había ingresado para estudiar “Bachillerato de Leyes”, expresión que me pareció muy satisfactoria, trascendente y motivo de un gran orgullo, porque significaba una forma de identidad dentro y fuera de la propia Escuela Preparatoria.Sería por el amor a la vocación y que seguramente los estudiantes de las otras ramas sentían lo mismo, pero a mí en lo personal me impactó mucho el que no fuera simplemente preparatoriano o de preparatoria sino desde entonces Bachiller de Leyes.Uno de los primeros compañeros que tuve con el cual empecé a convivir ocupando asientos contiguos en clases y continuando conversaciones en los recreos o descansos fue Alfredo Sabido Rodríguez, un joven entonces sumamente estudioso, muy dedicado a la lectura, muy serio y hasta cierto punto callado o simplemente de poca conversación y limitada sociabilidad.Esto por lo selectivo que era con sus compañeros y especialmente con sus amigos, pero recuerdo que de él aprendí y abrevé aspectos muy positivos que me sirvieron a lo largo de mi desarrollo profesional e intelectual.Posteriormente fui condescendiendo con más compañeros y debido a mi gusto por el canto y la música en general empecé una relación muy afectiva y cercana con Armando Vieyra Flores, Constantino Maciel y Antonio Candelas, hijo de un profesor de educación física en la misma preparatoria.Inclusive el primero de ellos, quien formaba parte de la estudiantina propia de la Institución, me invitó a integrarme a ella y logré ingresar algunas semanas después de iniciado el ciclo escolar.En ese ambiente del edificio referido que actualmente continúa erigido como testigo mudo del paso de muchas generaciones, quizás sin proponérselo los arquitectos que lo diseñaron y construyeron, estaba muy ad hoc para la convivencia en general de todas las áreas de la Preparatoria, pero también los integrantes de los tres niveles de secundaria, de tal manera que la comunidad en general se interrelacionaba entre varias generaciones.Hasta aquí esta relatoría, posteriormente continuaremos refiriéndonos a más compañeros, a los maestros y especialmente a las 10 mujeres que estudiaron Bachillerato de Leyes juntamente con nosotros.Nota: Con motivo de la convivencia de amigos egresados de la ex Prepa, el sábado 2 de marzo próximo, decidimos compartir estos relatos que publicamos en 2012.