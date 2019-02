VIDEO. Atropella supuesto ministerial a abuelo y niega su responsabilidad

Una mujer grabó un vídeo donde un hombre quien se ostenta como policía ministerial atropella a una persona de la tercera edad en el Centro de Celaya.El conductor del auto en varias ocasiones menciona que él no tuvo la culpa y que el señor se atravesó, incluso decía que pediría videos a C4 para comprobarlo.La molestia de los testigos es que el supuesto ministerial estaba más preocupado por los daños de su vehículo y no por el estado de salud de la persona de la tercera edad. Por fortuna no sufrió heridas de gravedad.Los hechos ocurrieron la noche del sábado en el cruce de las calles Miguel Hidalgo y Benito Juárez, a una cuadra del Jardín Principal.Una persona al darse cuenta del incidente grabó con su celular y compartió el video en Facebook.Varías personas le gritan que se pasó el semáforo en amarillo y que conducía a exceso de velocidad por eso impacto al señor quien ese momento intentó cruzar la calle.El herido permaneció tirado en el suelo boca arriba por varios minutos hasta una ambulancia llegó al lugar y paramédicos le brindaron los primeros auxilios.En las imágenes aparecen policías municipales quienes platican varios segundos con el hombre que conducía el auto de la Ameca Volkswagen, color plata y placas de Querétaro.Al vehículo se le aprecian varios daños en el faro del lado del copiloto y en el parabrisas.