Matan a familia

Atacan bar

Frente a una capilla

Hallan a turista sin vida

Dejan cadáver en baldío

Ejecutan a uno y hieren a otro

Matan a yerno de exfuncionaria

No dejes de leer:

Autoridades reportaron este sábado ela balazos en cinco municipios de Guanajuato.dos varones y una mujer, fueron ultimados dentro de su casa. El crimen ocurrió a las 8:12 de la mañana sobre la calle Principal de la comunidad San José de la Montaña, ubicada en la periferia del camino estatal a Juventino Rosas; en la zona oriente deLas víctimas fueron identificadas como Ignacia Mejía, de 53 años; Valentín Valencia Mejía, de 35; y Sergio Arturo Valencia Mejía, de 21.Autoridades hallaron varios casquillos percutidos de diversos calibres en las habitaciones y una cartulina con un mensaje.Alrededor deubicado en la avenida Reforma casi esquina con la calle Tulipanes de la colonia Ciudad Deportiva, enEl ataque ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada y en éste tambiénEn el mismo municipioubicada la calle Bambú casi esquina con Arandas, en la colonia Bajada de San Martín. Esto a las 7 de la noche.En el lugar al menos 25 personas escuchaban misa.en su habitación dentro del hotel San Francisco, en pleno Centro deEl cuerpo presentaba sangre en el rostro, pero hasta ahora las causas de su muerte son desconocidas. Autoridades informaron que fue identificado como Wiber Arturo González Singh, de 28 años y originario de Nayarit.Elde un hombre de aproximadamente 33 años fue hallado alrededor de las 3:30 de la tarde en un terreno baldío ubicado en la calle Adolfo Pérez, en la colonia Marfil deAl parecer no presenta huellas de violencia, pero ya investigan la causa del deceso.tras ser atacados a balazos por sujetos armados alrededor de las 12 del mediodía en la calle Doctor Mora, de la colonia Guanajuato, enExtraoficialmente se sabe que el lesionado se encuentra grave de salud, ya que presenta una herida en la cabeza.La víctima fue identificada como Mauricio Martínez.Un grupo armado atacó a balazos a la hija de, quien fungió como directora dely secretaria particular del ex alcaldede Irapuato.El ataque ocurrió la tarde de este sábado sobre elAl momento del ataque, Karen Huerta Falcón iba abordo de un auto, con su pareja,fue llevado al hospital, donde