Asaltan 'macheteros' al maratonista Beto Hulk en el Alonso de Torres

, mejor conocido comoes uno de los maratonistas más famosos detanto por su trayectoria en el atletismo, como por su singular disfraz al correr.Pintado de pies a cabeza de verde, con un short deshilachado y descalzo,acumula casi 200 distancias de maratón en los años recientes, aunque eso no le ha dado súper poderes para escapar de la delincuencia.Y es que el domingo,denunció el robo que sufrió en el bulevar, cuando hombres armados con machetes le quitaron la bicicleta que usa para trasladarse a sus entrenamientos.A través de redes sociales,narró que el asalto se dio poco después de las seis de la mañana en la ciclovía del, rumbo al"Me amenazaron, me quitaron mi bicicleta y mi mochila; lo que no se pudieron llevar fueron mis ganas de entrenar, así que seguí caminando al", narró el atleta.En respuesta a esta publicación de, otros corredores denunciaron haber sufrido asaltos similares en la misma zona e icnluso se refieron a los asaltantes como la banda de los 'macheteros'.