, considerado el símbolo delen la década reciente, se emociona como un novato al prepararse para el duelo deentre la, programado para este miércoles en el Nou Camp.Y es queapenas pudo jugar en la mayor parte del año anterior y recién reapareció en las canchas la semana pasada, en el empate entrepor la Copa MX.Su asuencia de casi 11 meses obliga a cuestionarlo sobre su retiro y aunque tiene 34 años,es claro: quiere seguir jugando al menos un par de años más.El defensa aclara que no se trata de aferrarse al profesionalismo, sino de tratar de recuperar su mejor nivel y cuando lo haga, poner en aprietos al técnico,, para que lo considere como una opción en el cuadro titular."No quiero quese sienta comprometido a meterme a jugar, yo me iré ganando mi lugar trabajando", aclaraPor lo pronto, el fin de semana jugó con la filial sub20 y agradece esa oportunidad.es querido por la afición en especial por tres momentos: marcó un gol en la final dede, uno más en la final de lay otro en la final que derivó en elHoy,revela que tiene un año de contrato y su prioridad no es renovar, sino simplemente jugar."En este equipo yo jugaría gratis", concluye a unas horas del juego deante, en el que podría ver algunos minutos.