Thalía comenzó a tirar decenas de zapatos y ropa de su gran armario, pues ya no los usa y ya no tenía espacio para una prenda más.Pero no, los zapatos obviamente no lucen viejos ni dañados, e hicieron saltar a los seguidores de la artista, quien subió videos mostrando todo lo que ya no quiere.En por lo menos un par de tacones se ve la marca Dior, aunque ya se sabe que la famosa es fanática de la moda y algunas veces de extravagantes atuendos.Los fans se volvieron locos y le escribieron que quieren obtener algunas de las prendas, en especial una chamarra de piel en color negro con incrustraciones doradas, que la cantante dudaba en desechar.Desde varios países, incluyendo por ejemplo Argentina, le pidieron alguna cosa, y Thalía dijo que se las mandaría hasta donde estén.Otros le recomendaron hacer la técnica de la consultora de organización japonesa Marie Kondo, para ordenar sus prendas, y ella dijo que ya la aplica.