Muchos se negaron a colaborar

Algunos segundos de Bob Esponja

Raperos tampoco sorprendieron

Antes de que se jugaran los 30 minutos más críticos de la temporada de la NFL y con los jugadores de los Patriots y los Rams en el vestidor tomando Gatorade a borbotones mientras escuchaban el grito de sus entrenadores, sobre el campo del Mercedes Benz Stadium se desplegó el escenario para el espectáculo medio tiempo con más controversia política en la historia del Super Bowl.El medio tiempo de Maroon 5 inició como todos: como un goteo lento en el que tuvieron que pasar casi 10 minutos para arrancar el concierto sobre un escenario en forma de M tan grande que tapó el logo de la NFL al centro del campo y tan largo como el espacio que hay en paralelo entre los números que indican las yardas.Con las luces apagadas y sólo alumbrados por las lámparas de los celulares y un logo gigante de Pepsi, Maroon 5 arrancó su actuación. El público se aceleró —un poco para ser sinceros— cuando identificó “This love”.Con el respaldo de un juego de luces de diferentes colores, el grupo californiano encadenó varios éxitos como “Girls like you”, “She will be loved”, “Sugar” y “Moves like jagger” que fueron tarareadas por unos miles de aficionados, mientras el resto prefirió ir al baño o por alimentos y bebidas.Tan indispensable como son los cascos para los jugadores, es el medio tiempo para el Super Bowl que, en la semana de mayor exhibición que tiene la NFL durante el año, se volvió un tema por el contenido político que podría generarse en los 20 minutos que dura.Varias estrellas, incluidos antiguos colaboradores de Maroon 5, Cardi B y Rihanna, se negaron a presentarse el Super Bowl Halftime Show en solidaridad con Colin Kaepernick, el ex quarternack de los 49ers que inició las protestas durante el himno nacional estadounidense al arrodillarse en una muestra del abuso policial que se cometía contra la raza negra y otras minorías.La NFL decidió cancelar la conferencia anual del grupo principal sin dar explicación, en un hecho sin precedentes, pues cantantes de la talla de Madonna siempre se pararon ante los medios de comunicación.El espectáculo de este año era esperando para conocer si habría algún movimiento en contra de Maroon 5 por aceptar el llamado de la NFL, pero transcurrió conforme lo planeado.Durante algunos segundos, la pantalla cilíndrica del Mercedes Benz tuvo como invitados a los personajes de Bob Esponja.En un auto antiguo de color negro, entró a escena el rapero Big boi, quien trató de condimentar una de las actuaciones más flojas del medio tiempo del evento deportivo.Si en los primeros 30 minutos del Super Bowl, los Patriots y los Rams ofrecieron un partido sin brillo, Maroon 5 continuó en ese peldaño.La agrupación de rock estadounidense a nadie sorprendió y estamos seguros que este espectáculo de medio tiempo no formará parte de ninguna lista en los que se enumeran a los 10 mejores.