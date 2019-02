Ni votos ni besos

La vida en la realeza está llena de excentricidades y protocolos que deben seguir al pie de la letra, lo cual significa que tienen varias cosas prohibidas.Y una de las prohibiciones que más llama la atención es que no pueden comer carne poco cocida o exótica, ni mariscos, pues esos alimentos "pueden poner en riesgo su salud".Nadie puede comer si la reina ya terminó sus alimentos, y a la hora del té, quienes pertenecen a la realeza sólo pueden utilizar 3 dedos; con el índice y el pulgar deben tomar el asa de la taza, y con el dedo medio sostener el resto.En eventos formales las mujeres deben usar sombreros, las princesas y las reinas usan tiara pero solamente en eventos formales y después de las 6 de la tarde, pues antes de eso deben usar sombrero.Nunca deben tocar a la reina, está prohibido darle la espalda y si caminan junto a ella deben ir dos pasos detrás.No pueden ni deben opinar sobre la política y no tienen derecho a votar, no pueden expresar su amor en público con abrazos y besos, y no pueden llamar a los niños con apodos ni por su nombre en diminutivo.Las mujeres tienen prohibido utilizar vestidos o faldas sin usar medias, regla que ha roto Meghan Markle.