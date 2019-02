Motivos de salud

Casos de ausentismo



“Tenemos un reglamento de honor y justicia, un reglamento de Policía donde a final de cuentas ahí se determina con una sanción por el hecho de faltar.

“Yo creo que aquí lo importante es que la ciudadanía sepa que nos hemos puesto muy duros en el tema de las faltas, se han ido más de 20 elementos este año por esta causa”, indicó.

Hay elementos que sí cumplen



“Aquellas personas que tengan una falta justificada, que fueron al médico, que previamente tuvieron que avisar o algo, bueno, se entiende, pero faltas donde los elementos tengan una repetición y que no asistan, para nosotros es un hecho, más que una indisciplina, es simplemente que ya no quieren seguir trabajando y está buscando otra opción”, declaró.



“Siempre va a perjudicar el tema de que la gente falte, pero a final de cuentas tenemos las estrategias, una gran cantidad de elementos, que creo que nos ayuda a dar reforzamiento en las zonas”.

Incumple Estado en jornadas laborales

Horas extras en el Estado



En Guanajuato, el nivel de incumplimiento es del 96%, lo cual supera el promedio nacional, que es del 92%.

No existe ley que regule horarios



“Esta falta de regulación asume que la heterogeneidad del país y las disparidades en necesidades y recursos, justifican, en un sentido amplio, una libertad autoregulatoria, y en su interpretación más perniciosa, un margen para el abuso”, subraya.

Definición de horas a trabajar

El año pasado, los, según reportó la Secretaría de Seguridad Pública de León.De acuerdo con información que brindó la Unidad Municipal de Acceso a la Información (UMAIP), fue en el mes deEn el caso de las faltas justificadas por diversas causas, el cuerpo policiaco acumuló 13 mil 708 inasistencias en los 12 meses.El secretario de Seguridad Pública, Luis Enrique Ramírez Saldaña, justificó que; aunque enfatizó quePero para aquellos a los que, recordó queReconoció que hay quienes faltan y ya no regresan ni siquiera por un finiquito, algunos lo hacen después de meses o incluso años.Ramírez enfatizó que hay una Comisión de Honor y Justicia que se encarga de deliberar, entre otras cosas, sobre estos casos de ausentismo.El Secretario aseguró que así como hay elementos que faltan, hay quienes no sólo no faltan, sino que son muy puntuales y siguen los reglamentos que se les marca.Además, se busca que tengan buenas condiciones laborales, por ejemplo, no se les pide que trabajen 24 por 24 horas.La Policía de León no es la única incumplida al acumular tal número de faltas,, según revela un estudio de Causa Común, organización conformada por investigadores, asociaciones civiles y ciudadanos.Dicho estudio expone que aunque para los elementos la jornada con mayor aceptación a nivel mundial es de ocho horas, el 34% de ellos a nivel nacional señala que laboran bajo el esquema de 24X24, y en Guanajuato el panorama es peor, la jornada predominante es de 24X48 horas.En cuanto al incumplimiento en lo que respecta a las horas que deben trabajar los elementos según su jornada, la autoridades incumplen de manera generalizada en el País; el estudio señala queCausa Común señala queA través de entrevistas con autoridades estatales de Seguridad Pública para elaborar este estudio, se justificó que la extensión de las jornadas es por carencia de elementos, necesidades del servicio, por tratarse de prácticas establecidas o porque los policías así lo prefieren.Causa Común pone a reflexión que en México no existe ninguna ley que regule los horarios de trabajo de los cuerpos de seguridad municipal, estatal y federal.Y sugiere que se debe reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el fin deAdemás la organización propone que se deben definir mínimos y máximos de horas que los policías puedan trabajar a la semana, considerando compensaciones económicas y restitución de horas de descanso.También señala que se deben instrumentar estrategias para, así como atender requerimientos mínimos de desarrollo policial de acuerdo a las necesidades de cada entidad.

TODOS LEEN:

-Se roban malla de ciclovía en San Juan Bosco para armar corrales o proteger sus casas

-Pierde México sin datos: Eduardo Sojo

-Recorte en campo perjudica al Bajío

-Hoy los bancos estarán cerrados

-Frío en Guanajuato podría llegar hasta los 0°