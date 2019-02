Recorte de presupuesto a guarderías afectaría a 15 mil niños guanajuatenses

Primer bimestre

Exhorta oposición a reconsiderar medida



“Desde principios de enero comenzó la inquietud porque no les había pagado diciembre, en enero apenas les liberaron el 50% de diciembre, además les disminuyeron al 50% del recurso destinado para las estancias infantiles”.



“El pasado viernes en la sesión hicimos una petición que Hacienda reconsidere, así como cometieron tantos errores como en las universidades, en otros programas e incluso en el presupuesto para la Ciudad de México que se equivocaron en la línea del Metro que se iba a rehabilitar, que lo mismo reconsideren a las estancias para que corrijan el presupuesto porque no solo afecta las estancias sino las actividades de los padres”.

Morena atribuye a corrupción



“No los sacas de su guión de todos los problemas del país en temas de corrupción o que si el gobierno pasado, y fue cuando yo dije dejen de culpar al pasado y háganse responsables del presente porque además no entraron ayer al gobierno”.



“El argumento que dan es un tema de corrupción, si falta gasolina es por corrupción, si desaparece otro programa es por corrupción, todo es corrupción, aunque en realidad lo que están haciendo con este recurso es enfocarlo a las dádivas; a los ninis, a los subsidios, a los municipios que van a recibir dinero para que no roben gasolina son argumentos que me parece que no se están haciendo responsables”.

Nuevo gobierno olvida a niños

Afecta economía de familias



“En enero nos informó la directora que el programa de Sedesol había desaparecido por otro programa y que les habían detenido el recurso, que probablemente aumentarían la colegiatura porque el apoyo ya no era el mismo y los gastos de la guardería seguían. Todavía no es algo oficial, probablemente esperaban que en febrero ya les llegara el apoyo con el otro programa”.

Angustia situación



“Me siento inquieta a cómo está la situación de la economía porque todo afecta, si son 50, 80 pesos o lo que sea a la semana afecta porque no es el único gasto que se tiene”.

Gobierno detiene recursos y ahora mamás pagan cuotas extra



“Lo hace uno por necesidad porque tenemos que trabajar y para que esté un poquito más cuidado allá que aquí en el local. Pero nos reportaron que aún estaban en suspenso de si continuaba operando o no la guardería, por eso nos pidieron apoyo económico, nos aumentaron la cuota y dijeron que esperaban que pronto les confirmaran que pasará para podernos bajar la cuota”



“Si batallaba en buscar quien me lo cuidará, y aquí en el local se me salía ya no lo pude cuidar y por eso lo metí a la guardería ha sido de mucha ayuda, pero sí me afecta mi bolsillo los 90 pesos más a la semana, porque con eso puedo ocuparlos para otra cosa, yo estoy afectada un poco en lo económico y en quien me lo cuidará si llegaran a cerrar”.

Unosinscritos a las estancias infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) ahora Secretaria de Bienestar, serán afectados por el recorte del subsidio del gobierno federal.Anteriormente, cada año se destinabande las que se tiene registro hasta el años pasado; de las cuales 65 se abrieron en el gobierno de Enrique Peña Nieto y las demás con Felipe Calderón.Sin embargo, este año aun las reglas de operación se desconocen.En eneropublicó que el gobierno federal apenas había pagado el subsidio de diciembre del año pasado con un mes y medio de retraso, además se suspendería el apoyo del primer bimestre de este año que es deEste dinero es invertido en pago de nómina, alimentos, artículos de limpieza y de aseo personal de los niños, pago de renta del espacio, mantenimiento de la estancia y pago de seguros, entre otros.Al respecto en el Senado de la República la oposición enpero será en la próxima sesión que se debata nuevamente el tema, así lo comentó Alejandra Reynoso Sánchez, senadora del PAN.La Senadora consideró que esta situación es un impacto económico para las familias, además de aquellas que no están en posibilidades de pagar, y lo peor es que no hay una respuesta, pues el argumento es que falta que se emitan las reglas de operación.Alejandra Reynoso dijo queConsideró que es un tema más, que causará conflicto y que además no es garantía de que las estancias puedan funcionar.Explicó que cuando el programa se creó el presupuesto asignado es de acuerdo con lasno de ninguna ocurrencia, por lo que pareciera quelo más importante se están olvidando de los niños en este gobierno.Ante la situación los padres de familia están inquietos por la condición económica pues este año ya les subieron las cuotas, además temen que las guarderías cierren por falta del subsidio del gobierno.Esta es la situación de Fátima Escoto, madre de cuatro niños y trabajadora de una menuderia, quien está en espera de saber qué pasará con la guardería donde está inscrita su hija.Su niña próxima por cumplir dos años, desde agosto asiste a la guardería Sedesol porque no tiene quien más se la cuide, para ellospor semana ahora tiene que pagarFátima deja a su hija a las 7:30 am y pasa por ella 4:30 de la tarde después de salir de trabajar, pero está angustiada porque cierren la guardería de lo contrario tendrá que buscar quien se la cuide.Al igual Amalia Navarro trabajadora de una tienda de abarrotes la situación le afecta económicamente, además de no tener quien le cuide a su hijo.Desde inició el año Amalia tuvo que, dinero que dijo lo puede ocupar para otros gastos.