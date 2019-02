Inactividad



“Todo mundo viene, a excepción de los que están de vacaciones, no importa que no haya trabajo, uno se tiene que presentar para que nos paguen, pero en mantenimiento seguimos igual, no hay muchos cambios”, comentó un empleado.

Se producen sólo aceites



“No producimos ni madres, ni una gota de gasolina estamos produciendo desde hace como cuatro semanas, solamente puros aceites, por este motivo muchos compañeros no trabajan al 100%, pero no es culpa de nosotros”, aseguró ‘Manuel’, quien labora en producción.



“Los de las plantas ahí deben de estar, se paró la fábrica pero se le paga al trabajador sus días de forma normal, ahí están adentro, pero no están haciendo nada”, detalló ‘José’.

Bajan niveles de contaminación



“He visto a algunas de las personas que están en las áreas de paileros y soldadura que también hacen trabajos de jardineros, pero este problema no es de ahorita, hay áreas que tienen años haciendo otras cosas, por ejemplo los compañeros de grúas de las 10 que tiene la refinería sólo una funciona y a esas personas les pagan, pero no están laborando en sus áreas”, mencionó otro colaborador de Pemex.

Rumores



“Ya hasta extrañamos el ruido de la refinería, la pitadera de los vapores y todas esas cosas que por años escucha uno, pero por los compañeros que trabajan sabemos que muchos están parados y solo vienen a hacer acto de presencia”, expresó Jorge González, un ex petrolero.



“Nosotros hemos escuchado que con la producción de la Catalítica 2 de un solo día, nos pagan el sueldo de todos un mes, pero sí sigue así ¿De dónde van a sacar el dinero para pagarnos?, esperamos no vayan a salir con sorpresas en estos días”.

El paro se dio luego de que la refinería no recibiera el componente químico conocido como MTBE que es parte fundamental para la elaboración de gasolinas.De acuerdo a comentarios de trabajadores de la empresa pública,, muchos de ellos sólo acuden a checar su asistencia.En las puertas uno y cuatro de RIAMA,observó el ingreso de empleados en los horarios del mediodía de forma normal.Al parecer, la inactividad se está dando principalmente en la desulfuradora conocida como Catalítica 2, donde se estima que cerca del 40% de la plantilla laboral de RIAMA no desempeña sus funciones para las que fueron contratados.El empleado de Pemex dijo queEn RIAMA existen las áreas de paileros, tuberos, soldadores, instrumentistas, transportes, combustión interna, patios y maniobras, así como vías, entre otras.Por fuera de la refinería la inactividad de algunas plantas es evidente, de hecho losOtro empleado se mostró preocupado por el paro del área de producción, porque se escuchan rumores de despidos o retenciones de sueldos si la situación no se normaliza.

