María de Jesús Valdez López y Alfonso Téllez Rodríguez, padres de Carla Donají, desaparecida desde el pasado 22 de septiembre, pedirán apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador para que los ayude a encontrarla.

"Ya vamos casi para cinco meses de que no sabemos nada de mi hija; yo pienso que la tienen encerrada y lejos de aquí", dice su padre.

Para los papás de Donají, de 24 años de edad (los cumplió el 31 de octubre), su vida cambió desde el 22 de septiembre, ahora es de sufrimiento, llanto, tristeza e incertidumbre.

Entrevistado por AM Hidalgo, el matrimonio, vecino de El Cerrito, en Zempoala, denota angustia y desesperación por lo que viven cada día desde la desaparición de su hija.

María de Jesús Valdez, quien portaba gafas oscuras, dijo que los funcionarios del Ministerio Público y el agente investigador, el único comisionado en el caso, no dan muestras de avances para localizar a Carla Donají.

Desde hace siete años, Carla Donají vivía en unión libre con César Flores Torres, y hace dos establecieron su domicilio en Mineral de la Reforma.

La comunicación regular entre Carla Donají y sus padres era a través de llamadas telefónicas o por mensajes en celular.

Además, los domingos o, a veces desde el sábado, ella y su pareja los visitaban en El Cerrito o ellos iban a Mineral de la Reforma, al domicilio de su hija.

La última vez que su mamá habló con ella por teléfono fue el viernes anterior a su desaparición y acordaron que Carla Donají iría a su casa para acompañar a su hermana menor a un evento en Zempoala.

Una semana antes, dice María de Jesús Valdez, su hija estuvo con ellos, comieron, fueron a la feria y nunca se imaginó que dejaría de verla.

A Carla Donají le gusta la música rock y metal, pero su compañero sentimental prefiere la trova, por eso no la acompañaba a conciertos.

El 22 de septiembre le dijo que iría a un bar, acompañada de su amigo Carlos Sánchez Ruiz, conocido de ambos; él radica en Tepeyahualco, Zempoala.

Por investigaciones policiacas y las declaraciones del conocido de Carla Donají, se sabe que estuvieron en dos bares y después de la medianoche, en los primeros minutos del 23 de septiembre, se separaron.

"Carlos Sánchez dice que iban en su vehículo circulando por el bulevar Río de las Avenidas y que mi hija le pidió que la dejara por el Colegio Londres, un lugar no adecuado para que ella pudiera abordar algún transporte público", dice Alfonso Téllez.

El papá no oculta que está molesto por el proceder del amigo de su hija, a quien, desde su desaparición, han visto en dos ocasiones, cuando fue a declarar ante el Ministerio Público.

Hasta el siguiente día, los papás de Carla Donají, por voz de César Flores, se enteraron de su desaparición.

Los papás de Carla Donají afirman que es palpable el nulo interés del Ministerio Público y del policía investigador por aclarar el caso.

Cada vez que acuden a preguntar el estado de las investigaciones les responden que “lentas”; además, señalan que, con el argumento de que entorpecería el proceso, les comentan que no les pueden dar más información desde hace más de cuatro meses.

Los familiares insisten en que lleven perros adiestrados para buscarla en sitios donde pudiera estar, pero les responden que será hasta después.

Visiblemente desanimados, agregaron que las últimas veces que han acudido ante el MP que lleva el caso, les han dado a entender que mejor "le busquen por otro lado".

Precisaron que si tuvieran dinero, desde que desapareció Carla Donají hubieran contratado investigadores privados para que la encontraran, pero esa opción no está en sus posibilidades; por lo que dejan esa labor únicamente en la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH), junto con la Policía Ministerial, “se supone que ese es su trabajo”, dijeron.

Ante la presunta falta interés de los encargados del caso, los papás de Carla Donají acudieron a otras instancias que se dedican a buscar personas desaparecidas.

Por ejemplo, a la Procuraduría General de la República (PGR), donde han recibido mayor apoyo, aseguraron.

La mamá de Carla Donají refirió que la encargada de las desapariciones en dicha dependencia formó un grupo de WhatsApp con familiares de extraviados, donde informan sobre los casos resueltos.

La madre de Carla Donají agregó que en este tipo de situaciones la gente emite comentarios y suposiciones diversas, y cuando se trata de una joven, “comentan que se fue con el novio, con el amante o inventan cada cosa”.

"Conozco a Carla como nadie, es mi hija y sé que ella está incomunicada. Si hubiera querido irse de la casa por su propia decisión ya se hubiera comunicado con nosotros para decirnos que está bien y hasta que no la busquemos, pero mi corazón me dice otra cosa, que ella está en peligro, con gente mala y que tenemos que encontrarla aunque sea por nuestros propios medios porque las autoridades no hacen nada".