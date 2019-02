AMLO: primero México y luego el extranjero

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que está a favor del libre comercio y que respetará los acuerdos con países, pero dejó claro que su gobierno defenderá al productor nacional: “Primero México y luego el extranjero”, advirtió.

De gira por esta entidad, el mandatario aseguró que para no afectar a productores mexicanos de caña, su gobierno revisará los acuerdos y permisos para el uso de azúcar y endulzantes extranjeros.

“Es muy importante que les diga a los productores de caña de Veracruz que vamos a estar pendientes para que no resulten afectados y que, al contrario, cada vez tengan más beneficios.

“Vamos a revisar los acuerdos de la venta de azúcar al extranjero y los permisos que se dieron para utilizar endulzantes que vienen del exterior”, dijo al presentar el programa Sembrando Vida en esta ciudad.

En la plaza 21 de Mayo llena de simpatizantes y acompañado por el gobernador de la entidad, Cuitláhuac García, el Presidente adelantó que mañana anunciará un programa para apoyar a los trabajadores que tienen créditos del Infonavit y se comprometió a que “a nadie se le despojará de sus casas”.

“Hay mucha preocupación porque los que tienen créditos del Infonavit pagan, pagan, pagan y no terminan de pagar”, dijo.

Destacó que en seis años sentará las bases de la Cuarta Transformación, sobre todo porque trabaja 16 horas diarias: “Vamos a hacer en seis años lo que se haría en 12, porque no habrá reelección. Soy partidario del sufragio efectivo no reelección. Con seis años nos va a alcanzar para sentar las bases y para que ya no den para atrás a la transformación que se va a iniciar en este sexenio”.

Reiteró que no ha habido un “estallido” porque la economía informal ha permitido que muchos se ganen la vida como pueden, por ello dijo que lanzó en programa de tandas para dar un crédito a la palabra al mediano comercio y a pequeños emprendedores del país.

Por su parte, Cuitláhuac García se comprometió con el Presidente a terminar el censo del Bienestar para el estado, luego de que el sábado pasado el Ejecutivo dijo que Oaxaca, Guerrero y Chiapas ya lo habían terminado: “Mi compromiso aquí, de frente, es que ese censo lo vamos a acabar y nos vamos a reunir con las personas encargadas para terminar y que el beneficio llegue a fondo”.

No llegó. López Obrador no alcanzó su vuelo y decidió regresar vía terrestre de Córdoba, Veracruz, a la Ciudad de México, debido a un “ajuste” en su itinerario, confirmó Presidencia de la República.

Ayer, el vuelo de Interjet 2550 de las 13:05 partió del puerto veracruzano sin el Jefe del Ejecutivo federal como estaba previsto en la agenda oficial de la Presidencia.

En entrevista, Jesús Ramírez, vocero de Presidencia, dijo a EL UNIVERSAL que el mandatario decidió regresar por carretera para no esperar el siguiente vuelo.

En un comunicado, la Presidencia explicó que debido a su agenda de trabajo en Córdoba, el mandatario “ajustó la reserva del vuelo” que abordaría a las 13:00 horas por Interjet, a uno de las 16:00 horas, “no obstante, tomó la decisión de viajar por tierra a la Cuidad de México”.

La distancia entre Córdoba y el Aeropuerto Internacional de Veracruz es de 118 kilómetros en un trayecto de 40 a 50 minutos, pero el evento se prolongó hasta casi las 12:30 horas, por lo que su equipo ajustó la reservación de su vuelo para la siguiente salida a las 16:00 horas, pero el mandatario prefirió no esperar.