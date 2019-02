Sobre el oficio equivocado pic.twitter.com/aCgsO7t8V2 — Antonio Martínez V. (@antoniomarvel) February 3, 2019

Para muchos mexicanos y mexicanas este lunes es un día de descanso, debido al aniversario 102 de la promulgación de la Constitución de 1917. Sin embargo, hay quienes caen en la confusión por aquello de las fechas y conmemoraciones —como la batalla de Puebla—, tal cual sucedió entre la Secretaría de Cultura y un "oficio alterado". El fin de semana, la Secretaría de Cultura, al mando de Alejandra Frausto, tuvo que salir a aclarar que sí está enterada de las fechas históricas de nuestro país.De acuerdo con medios de comunicación, esta dependencia envió un correo a sus empleados para avisar que el lunes 4 de febrero no habría labores por la Batalla de Puebla —en la que el ejército del general Ignacio Zaragoza le ganó la batalla al ejército invasor francés, en 1862—. Pero la Batalla de Puebla sucedió el 5 de mayo de aquel año, no el 5 de febrero. Y el polémico oficio fue enviado con la firma de Hugo Hernández Huesca, director de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría.La corrección.Este comunicado se difundió en redes sociales y las críticas no se hicieron esperar. Y la Secretaría de Cultura salió a decir que se trató de un envío "no autorizado". Según la dependencia, se envió una versión alterada del documento mediante un correo con el asunto: CIRCULKAR DEL DÍA 5 DE FEBRERO.