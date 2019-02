De acuerdo con información publicada por Pulso, el diputado local se encontraba a bordo de un vehículo sedán blanco, cerca de la carretera a Rioverde, al momento del ataque.





Personas armadas dispararon durante la noche de este lunes contra un vehículo en el que viajaba el diputado local Pedro Carrizales, mejor conocido como "El Mijis", quien resultó ileso.El legislador, quien no recibió ningún disparo se resguardó en la base Satélite, según se informó. Vía telefónica, Carrizales se limitó a decir que no podía hablar porque iba a entrar al hospital. De acuerdo a El Financiero, el atentado que ocurrió en el camino a Santa Rita en Pozos.Según la información recabada por Sin Embargo, los hechos ocurrieron cerca de la carretera a Rioverde, por el Camino a Santa Rita, rumbo a Ciudad Satélite.Se dio a conocer que los agresores presuntamente viajaban a bordo de una motocicleta.Escoltas de la Policía Estatal que acompañaban al Diputado reportaron lo ocurrido, mientras que elementos de la Fuerza Metropolitana tomaron conocimiento de los hechos. El legislador, quien no recibió ningún disparo se resguardó en la base Satélite, según se informó. Vía telefónica, Carrizales se limitó a decir que no podía hablar porque iba a entrar al hospital.Apenas el pasado 17 de enero, el legislador Carrizales Becerra denunció nuevas amenazas en su contra luego de que presentara una propuesta para prohibir las corridas de toros y peleas de gallos. A través de su cuenta de Twitter, el legislador compartió un video donde se observa a varias personas manifestándose a las afueras del Congreso de San Luis Potosí.El Diputado indicó que debido a la gravedad e intenciones de ciertos grupos teme por su seguridad. Por este motivo, solicitó el apoyo del Gobernador del estado Juan Manuel Carreras y de la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero.El pasado 10 de enero Pedro César Carrizales presentó de manera formal la iniciativa de reforma a la Ley Estatal de Protección a los Animales, para prohibir las corridas de toros y las peleas de gallos en San Luis Potosí.El Diputado aseguró que la propuesta generó la molestia de varios grupos, quienes, dijo, dañaron su camioneta personal y dejaron varias amenazas en su domicilio.Luego de la serie de amenazas, "El Mijis" presentó en la Fiscalía General del Estado una denuncia.El Legislador aseguró que estaba acostumbrado a ser discriminado por su aspecto, pero nunca había recibido amenazas, pese a esto dijo que no retirará su propuesta.