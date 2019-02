FOTO. Sintió "algo" en su cerveza, era una pastilla para drogarla en bar de CDMX

Le mostré tu post a alguien cercano a mi y me dijo que un amigo fue a ese lugar en diciembre y al estar tomando con unas chavas sudamericanas de pronto ya no recuerda nada hasta que "despertó" en un uber sin su cartera ni su celular.

En el pata tome un shot adulterado, había tomado un cóctel y cuando bebí el shot parecía que había bebido muchísimo. Mis amigos me llevaron cargando a casa y se aseguraron de que estuviera bien... pero he escuchado muchas historias de ahí

Hola yo trabajé ahí, hace muchos años, las mismas compañeras me contaron que drogaban ahí. Yo no lo creí, fuí como clienta y me drogaron.

Yo me tomé dos cervezas, salimos del bar y se nos desconectó todo. No recordamos nada de lo qué pasó en la noche. Si no es que un amigo nos ayudó, no sé qué nos hubiera pasado.