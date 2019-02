Inició como proyecto estudiantil y hoy Facebook cumple 15

Comenzó como un proyecto universitario

Ha generado miles de millones de dólares

La mayor oferta de la bolsa

'Hackers' rusos y polémica....

Sigue leyendo:

Facebook, la mayor red social del mundo y omnipresente en las interacciones personales online a día de hoy, ya sea por sí misma o por las aplicaciones de su propiedad, Instagram y WhatsApp, nació hace 15 años como un experimento entre estudiantes de la Universidad de Harvard.La red, actualmente cuenta con 2 mil 320 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo, tiene sus orígenes en una plataforma más primitiva, Facemash, lanzada en 2003 con el objetivo de que los universitarios puntuasen el atractivo físico de sus compañeros a través de fotografías, generó una fuerte polémica en el campus y fue cerrado por los responsables de la universidad después de permanecer operativa durante solo dos días, pero en ese poco tiempo, logró cerca de 22.000 votos emitidos por hasta 450 personas que se conectaron al servicio.Este éxito inicial animó al joven de 19 años que se encontraba detrás de Facemash, un por entonces absoluto desconocido estudiante de informática y psicología Mark Zuckerberg, a desarrollar la que sería la semilla de la empresa actual, The Facebook, junto a sus compañeros Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz y Chris Hughes.Así, el 4 de febrero de 2004 se pondría en funcionamiento The Facebook, diseñada como un directorio para dar a conocer y conectar estudiantes y personal universitario entre sí y a la que mil 200 alumnos de Harvard se conectaron en las siguientes 24 horas.Rápidamente se amplió a otras universidades del área de Boston (Massachusetts, EU) y del resto del país, tras lo que cambió su nombre definitivamente por el actual Facebook y prosiguió con su expansión, primero entre los institutos de secundaria estadounidenses y luego entre universidades internacionales.En septiembre de 2006, la plataforma dio un salto que marcaría para siempre su futuro al dejar de ser una herramienta restringida al ámbito educacional y pasar a estar disponible para el público general, de manera que cualquier internauta podía crearse un perfil.Este movimiento hizo que la compañía pasase a ser atractiva para las empresas de publicidad, y Facebook puso así los cimientos de un negocio que le terminaría representando unas ganancias de miles de millones de dólares en los próximos años.Según los datos más recientes de 2018, Facebook recibió alrededor del 20 por ciento de todos los ingresos por publicidad generados en internet en Estados Unidos, por detrás de Google.Solo dos años después de empezar a aceptar usuarios de fuera del ámbito educativo, la plataforma se convirtió en 2008 en la red social más usada del planeta, un título que no ha abandonado desde ese momento, desbancando al entonces popular pero ahora prácticamente residual portal Myspace.Tras cuatro años, en mayo de 2012, Facebook salió a la bolsa de Nueva York, en la que supuso la mayor oferta inicial de venta jamás registrada hasta la fecha por una compañía de internet, consiguiendo 16.000 millones de dólares, que dieron a la empresa una cotización bursátil de 102.000 millones.Durante los últimos años Facebook ha seguido creciendo, especialmente en los mercados emergentes, y se ha tenido que adaptar a la revolución del teléfono móvil, de donde actualmente proceden alrededor del 90 por ciento de sus ingresos por publicidad frente a una reducción de su uso en ordenadores.En los dos últimos años, especialmente desde que "hackers" rusos usasen la plataforma para influir en las elecciones presidenciales de EU de 2016, la firma se ha visto envuelta en infinidad de polémicas, que la han situado al frente del debate sobre la privacidad y la comunicación en la era de internet.