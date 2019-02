Países europeos reconocen gobierno de Guaidó

Reconozco como presidente encargado de Venezuela a @jguaido, con un horizonte claro: la convocatoria de elecciones presidenciales libres, democráticas, con garantías y sin exclusiones.

No daré ni un paso atrás.

Por la libertad, la democracia y la concordia en #Venezuela — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 4 de febrero de 2019

Nicolas Maduro has not called Presidential elections within 8 day limit we have set. So UK alongside European allies now recognises @jguaido as interim constitutional president until credible elections can be held. Let’s hope this takes us closer to ending humanitarian crisis — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 4 de febrero de 2019

Canciller #Merkel sobre #Venezuela: Desde la perspectiva alemana Juan #Guaidó, es el legítimo Presidente interino para la tarea de comenzar un proceso de elecciones. Esperamos que este proceso sea lo más corto y pacífico posible. https://t.co/QUZ62ncLMm — Embajada Alemana VEN (@AlemaniaVzla) 4 de febrero de 2019

The eight-day period to call for free democratic and transparent elections in Venezuela expired today. The Kingdom of the Netherlands recognizes @jguaido as interim-President of Venezuela. We want freedom and democracy to return to Venezuela asap. https://t.co/RCQNxbdDTu — Stef Blok (@ministerBlok) 4 de febrero de 2019

Los Venezolanos tienen el derecho de expresarse libremente y democráticamente. Francia reconoce a @jguaido como "presidente encargado" para implementar un proceso electoral. Apoyamos al Grupo de contacto, creado con la UE, en este período de transición. https://t.co/7cgpdgz7TN — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 4 de febrero de 2019

I just had a very good phone call with President @jguaido. He has our full support to restore democracy in #Venezuela. Venezuelans have suffered too long from the mismanagement and disregard of the rule of law by the #Maduro regime. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 3 de febrero de 2019

Just talked to @jguaido and expressed Denmark’s full support for the Venezuelan people’s struggle for democracy. A good conversation with an incredibly courageous man. Last chance for the corrupt Maduro regime to choose the path of democracy. #dkpol #VenezuelaLibre #freedom — Anders Samuelsen (@anderssamuelsen) 3 de febrero de 2019

Tras vencerse elque se le dio al presidente venezolanopara, diversos,comodel país sudamericano.han anunciado el reconocimiento decomo mandatario de Venezuela.El presidente de España,, señaló en una declaración desde el Palacio de la Moncloa queal presidente de la Asamblea de Venezuela, el señor”.También el, anunció por medio de su cuenta de, quejunto con aliados europeos, reconocían acomohasta que se puedan celebrar "elecciones creíbles".Eldel país sudamericano. La canciller alemana, Angela Merkel, declaró durante una rueda de prensa, realizada en una visita a Tokio, que Guaidó era la persona con la que hablaba y que espera que se iniciara un proceso electoral pronto. "Él es el legítimo presidente interino para esa tarea desde la perspectiva alemana y también desde la perspectiva de muchos socios europeos", declaró Merkel.La ministra de, también anunció que su gobierno reconocía al opositor decomo presidente interino de este país. "En esta situación,", dijo la mandataria en declaración a lacadena pública Sveriges Radio.también anunció en su cuenta de, por medio de un mensaje escrito en español, que "Los venezolanos tienen el derecho de expresarse libremente y democraticamente". En la misma red social anunció quePor su parte, elanunció en su cuenta deun mensaje en español en el cual, después de que Maduro se negó a aceptar elecciones presidenciales “libres y justas”.Otro de los países que se unieron al, al anunciar suen su cuenta deque se reconocería al opositor venezolano “hasta que se celebren nuevas elecciones libres y democráticas"La semana pasada, varios países de la, entre los que se encuentranpresidenciales, sin embargo, el mandatario venezolano rechazó el ultimatum.