Demanda PAN presupuesto a estancias

*** CCEL INVITADO A DELEGADOEste miércoles el Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) tiene su reunión ordinaria mensual y desde hace varios días que se le hizo la invitación para asistir al coordinador de Programas de Desarrollo del Gobierno federal, Mauricio Hernández.*** DESABASTO, UN MESLe cuento que el ‘embajador’ de AMLO en Guanajuato no confirma aún. Los empresarios quieren recordarle que la crisis de desabasto de gasolina no está resuelta.*** RESPUESTA PENDIENTEAdemás, esperan respuesta a la solicitud de incentivos fiscales para empresas y trabajadores afectados por el desabasto. Entre otros temas ‘calientes’ sin respuesta Federal, como la desgravación arancelaria a las importaciones de calzado por ejemplo.*** IRAPUATO, TIROTEOEl viernes por la mañana, en avenidas principales freseras se registró un enfrentamiento de policías y civiles, que terminó con dos de estos heridos graves y otro detenido. En el hecho participó el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Tomás Mendoza, y su escolta.*RESISTENCIADos elementos de Tránsito Municipal marcaron el alto a los tripulantes de una camioneta Ford tipo Escape color gris sin placas, en el Cuarto Cinturón Vial, pero se negaban a la indicación, sacaron un arma de fuego y apuntaron a los elementos.*SUBSECRETARIOINTERVIENEAtrás se acercaba el Subsecretario con su escolta e intervinieron, buscaron cerrarle el paso a la camioneta y éstos comenzaron a disparar al vehículo. Ellos respondieron a balazos en tanto pedían apoyo de la Policía Municipal, quienes llegaron de inmediato.*OMISIÓN INFORMATIVAPor fortuna, ningún oficial resultó lesionado. Así pasó, pero la autoridad omitió detalles, como informar que el Subsecretario había participado. ¿Por qué no decirlo?, ¿en qué cambia eso su estrategia contra la violencia?, no se entiende. Lo único que sí se entiende es que en 2018 y en enero 2019, Irapuato cerró como el municipio con más homicidios.*VIOLENCIA IMPARABLEDe octubre de 2018 a enero de 2019, en Irapuato han asesinado a 205 personas; en Salamanca a 172; en León a 131; y en Celaya a 67. Uno de ellos el de Óscar Paulino Márquez, coordinador general del Centro de Comunicación de Irapuato, sin aclararse.***CELAYA, ¿NO PASA NADA?La mañana del jueves pasado cuatro vehículos fueron robados con violencia cuando sus dueños llevaban a sus hijos a la escuela en el Instituto Andersen, en la ciudad de Celaya, ante la mirada de decenas de personas. La noticia corrió como reguero de pólvora en las redes ypudo confirmarlo con al menos tres personas, testigos directos del hecho.*LA NEGACIÓNEl secretario de Seguridad Ciudadana de Celaya, Juan José González, se apresuró a salir a declarar para asegurar que la versión fue falsa. Comunicación Social en las redes sociales del Municipio aseguraba que todo era falso; además, funcionarios compartieron a sus contactos en WhatsApp capturas de pantalla con la nota y un “fake news”.*QUE SIEMPRE SÍPero el viernes por la mañana, el Gobierno Municipal no sólo cambió su versión, sino que hasta presumió la recuperación de dos camionetas robadas en la escuela. La pregunta es, ¿el Gobierno Municipal fue el último en enterarse del robo, o trató de negarlo?, cualquiera que sea la respuesta es preocupante. Con negación no hay solución.* TRISTE REALIDADEn 2018, en Celaya se denunciaron 4 mil 380 robos en todas sus modalidades, de los cuales el 82% se cometió con algún tipo de violencia, la cifra más alta en todo el estado, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.* FOCO ROJÍSIMOEn 2018 se denunciaron 828 robos a vehículos, el 60% cometido con violencia. Celaya cerró el año en el lugar 11 nacional entre los municipios con más robos a vehículos.* ROBO A NEGOCIOLos robos violentos a negocio presentaron un aumento significativo desde el último bimestre del 2015, pero se ha llegado a tal grado que tiendas como Costco tengan que recorrer sus horarios de cierre. En 2018 se denunciaron mil 113 robos violentos a negocios, un 79% más que en el 2017. Es sexto con más denuncias a nivel nacional.En el arranque del periodo ordinario en el Senado, la fracción del PAN demandó al Gobierno federal reasignar presupuesto para seguir financiando a las estancias infantiles ante el recorte del 50% al presupuesto que sufrió este programa para el presente año.En su intervención, la senadora de León, Alejandra ‘La Wera’ Reynoso, solicitó además que se agilice el pago pendiente de diciembre, pues sólo se cubrió el 50% y no el total.“Estamos poniendo en riesgo los empleos de las mujeres, pero también el desarrollo de los menores en la etapa más importante de los seres humanos”, expuso.