Corredor Industrial

En las líneas compartiremos a detalle las respuestas a las preguntas expuestas en el inicio de este espacio.Todo comenzó en diciembre de 2008, el gobierno federal de México decretó unilateralmente una baja a sus aranceles Nación Más Favorecida (NMF), los cuales se aplican a las naciones con las que no tienen tratado de libre comercio, entre ellas China.En su momento, esta baja arancelaria estuvo acompañada de una serie de compromisos del gobierno de México para disminuir el costo País, de forma que la industria nacional pudiera competir en igualdad de condiciones con las naciones a las que les habían bajado los aranceles; sin embargo, estos compromisos no se cumplieron, ni en la Administración del presidente Felipe Calderón, ni en la del presidente Enrique Peña Nieto.Con esta medida, los aranceles máximos cobrados a la importación de calzados comprendidos en las fracciones más sensibles bajaron en una primera etapa de 35% a 30% (mientras que otros productos están exentos y otros pagan aranceles más bajos, 25%, 10% y 0%).En información que nos compartió la CICEG, la última fase de la desgravación arancelaria estaba programada para entrar en vigor en enero de 2013, la que hubiera llevado a que los aranceles máximos cobrados en la importación de productos textiles, de la confección y de calzado fuera del 20%.Desde abril 2012, el gremio zapatero trabajó para demostrar a la Secretaría de Economía, el daño que una posible desgravación arancelaria ocasionaría en el cuero, calzado, textil y su proveeduría. En aquella ocasión fueron escuchados, logrando que se prorrogara en un par de ocasiones la baja arancelaria durante 2013 y 2014.Posteriormente, y gracias a los Decretos presidenciales de 2014 (en favor del sector calzado y de textil-vestido), se estableció una tercera prórroga para la entrada en vigor de la última fase de desgravación arancelaria, quedando ésta para el 30 de enero de 2019.A partir de ahí comenzarían las solicitudes de los industriales para brindar certeza a su sector y poder compensar las diferencias de “costo país” de México respecto a naciones como China, Vietnam, Malasia, Indonesia y otras, era necesario que el gobierno federal decrete la cancelación de la última fase de la desgravación arancelaria.Entre las razones que justifican dicha solicitud y las cuales en su momento fueron compartidas con la Secretaría de Economía y establecían en la carta enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador está que en el periodo de 2010 a 2014 las importaciones de calzado aumentaron de 58,649 millones de pares a 100,009 millones. Después de la publicación del Decreto presidencial en favor del sector calzado, de agosto de 2014, se observó que la importación de calzado disminuyó de 100,009 millones de pares en 2014 a 80,041 millones en 2015.Sin embargo, desde 2015 la importación de calzado fue aumentando y en los primeros 10 meses de 2018 sumó 83,303 millones de pares, lo que les hacía estimar que al cierre del año pasado sería cercano a los 100 millones de pares nuevamente.El grueso de las importaciones de productos de la industria de la moda provienen de oriente. En el caso de calzado, en 2018 el 89.95% de las importaciones provienen de tres naciones: China, Vietnam e Indonesia.No obstante que la producción nacional de calzado fue en aumento, la tasa de crecimiento de las importaciones ha sido mayor, lo que implica que la participación de las importaciones en el Consumo Nacional Aparente (CNA) ha ido incrementándose en los últimos tres años.Un dato en el que hicieron énfasis los zapateros era en que Diversos análisis muestran que una disminución adicional de la tasa arancelaria de entre 5 y 10 puntos porcentuales resultará en un mayor daño a la producción nacional de calzado.La afirmación, aseguraban, quedaba clara al ver que en el promedio de los primeros nueve meses del año pasado el precio promedio del calzado hecho en México era de 11.65 dólares, mientras que el originario de China era de 7.20 dólares, es decir, es un 38.7% más bajo. China sin duda sería el principal beneficiario de una disminución de aranceles por parte de México.El deterioro en la participación de la producción nacional en el CNA se debe a que resulta más barato comprar mercancías importadas con relación a las mercancías nacionales. Una disminución de los aranceles sólo agravará este problema sin traducirse en beneficios concretos para los consumidores.El estudio de consumo de calzado 2018, muestra que en los segmentos de precios más bajos, la participación del calzado importado es mucho menor. Esto es indicativo de que una disminución de los aranceles cobrados a la importación de calzado difícilmente apoyaría la economía de los consumidores de menores ingresos.El análisis indica que hay una contradicción pues hay evidencia de que el consumidor final está pagando precios altos por las importaciones, pero por otro lado, la cinta de aduanas refleja que los importadores están pagando precios muy bajos por el calzado que compran. Esto sin duda se refleja en mayores márgenes de rentabilidad para los importadores y comercializadores y no en precios más bajos para los consumidores, explica la información de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato.En cuanto a los sueldos pagados en los diferentes países. Tenemos que para el sector calzado mientras que en México en 2018 se pagan 2.96 dólares por hora, vemos el caso de China se paga un salario por hora se 2.58 dólares, mientras que en Vietnam es de 1.66 dólares e Indonesia uno de 2.28 dólares.La pérdida fiscal de recaudación por dejar de cobrar el Impuesto General de Importación (IGI) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) será aproximadamente de 1,300 millones de pesos al año.Las 35 Fracciones Arancelarias sujetas de la desgravación Arancelaria representan el 78% de los calzados importados.