El hombre de la eterna sonrisa: Jorge Chaurand Arzate

Querido Jorge, conocerte fue uno de los placeres educativos más grandes que he tenido en mi vida. Cada uno de tus consejos fue siempre atinado; las pláticas y las confidencias busque fueran eternas, reí y lloré muchas veces a tu lado. Supiste enseñarme a sacar la casta, cuando se hacía un mal negocio y a dejar de morderme el hígado por lo que bien decías al final: no tenia importancia. Preocúpate Velia el día que te falte salud, que tu marido no te quiera, que estén tus hijos enfermos…lo demás es dinero y va y viene, este negocio te salió mal, pero te saldrán otros cien bien.Tu memoria era un armario perfectamente ordenado, sabias quien era quién; qué hacía, porqué y cómo. No olvidabas nada. Amé tu colección de coñacs cada uno con su historia, su costo, al platicarlos los paladeabas. Ni que decirte cuando hablabas de tu Teresita, los ojos te llevaban con un vuelo directo al corazón y enamorado respondías desde el: fuimos a las Vegas y estuvimos felices, me la lleve a la playa, sigue mal no se ha logrado recuperar, tus ojos enrojecían y con angustia en ese instante seguro y rezabas pidiéndole a esa Virgen que tantas veces llevaste en hombros para que pronto estuviera bien. Verte bailar con tu diosa, era la invitación perfecta para inspirarnos a tener y ser una pareja como ustedes.Diste amor a puños, serviste como el que más, nunca mire altanería en tus actos, menos deshonestidad. Protegiste a tus hijos con dedicación y cariño; que maravilla ese día que me enseñaste las pinturas de tus nietos, con cuanto orgullo me mostrabas que aquel se parecía bastante a ti. Tus ojos picaros, la sonrisa abierta y esa alma cantarina que en varias ocasiones dejaba que el canto saliera con ganas y en fiesta.Hoy te adelantas en este viaje maravilloso en el que andamos todos cargando y vaciando maletas, soltando trapos, asegurando querencias; bien sé que tu consejo me hará falta, más también estoy segura sabrás con esa sutileza soplarme en este terco oído para mantener la marcha.Gracias Jorge por estar en mi vida, por tantas escrituras, actas, cuentas y cuentos.Te llevo con profunda gratitud en mi corazón.Con profundo respeto abrazo a Tere, Jorge, Lore. A sus hermanos: Alicia, mi entrañable Pajarita, Luis Alfonso, Carlos, Marce y Cristi; sus primos y sobrinos; sus nietos como siempre mi especial afecto.**A todos mis lectores y amigos: favor de sumarse el martes 5 de febrero a las 11 am vestido de blanco en la Alameda. No permitas que nos pulvericen, estamos todos bien unidos y cohesionados; recuperáremos la paz de nuestra amada Celaya de la Purísima Concepción.