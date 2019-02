“Vivir en Estados Unidos me ha ayudado a ver nuevos paisajes y recibir inspiración, por medio de su linda población, sus climas radicales y sus enormes bosques, los que me permiten capturar en cada fotografía un entorno lleno de simetría, colores y calidez”, señaló, joven fotógrafa y diseñadora leonesa.Aunque ella tiene su empresa en León, radica en Richmond VA, donde estudió fotografía en el VMFA (Virginia Museum of Fine Arts),.“Ello me permitió entender el cómo los estadounidenses ven la vida detrás de una cámara. También me ha ayudado a enfocarme más en los detalles y perfeccionar mis técnicas. Me encanta la fotografía de arte, moda y de la que se toma de la vida cotidiana, sin embargo, tengo un gusto enorme por los retratos y la fotografía social”.Mitzi nació el 8 de octubre de 1989 y desde los 9 años se interesó por la fotografía en la que empieza a cosechar sus primeros grandes éxitos.De la mano de su papá, el fotógrafo profesional Rafael Ávila, inició su gusto por la fotografía.“Desde pequeña tuve la fortuna de tener un laboratorio fotográfico en casa; ahí pasé días enteros revelando negativos e imprimiendo fotografías de la forma antigua, lo cual me ayudó a comprender el manejo de la luz y el funcionamiento de las cámaras desde muy corta edad. Me encantaba ir a las conferencias impartidas por la SMFP (Sociedad Mexicana de Fotógrafos Profesionales), charlas a las que me llevaba mi papá desde los 7 años”, dijo.La egresada del Tec encontró ahí su pasión por el Diseño Industrial.“Cuento con una especialidad en Diseño de Espacios Comerciales, la cual me ayudó a profundizar en el área del diseño que más me apasiona, y en 2015 tomé un curso en Asesoría de Imagen y Personal Shopper, lo que me ha ayudado a entender el ADN de mis clientes, tanto en el diseño como en la fotografía”, recalcó.En 2012 creó su primera marca de diseño(Inventar en Náhuatl), en la cual desarrolló varias líneas de producto. Hoy, la marca está enfocada a la marroquinería, gracias a que decidió tomar un curso en el Instituto Versa, que le ayudó a complementar sus conocimientos y fabricar sus propios diseños.“Gracias al lanzamiento de mi propia marca, pude fusionar mi pasión por el diseño con mi gran gusto por la fotografía, ya que toda la promoción, imagen y fotografía de producto la realicé yo en su totalidad".“Después de laborar 5 años, en 2017 abrí el despacho de Diseño Integral, Nextia, (Crear en Náhuatl), el cual sigue vigente hasta hoy en día y se especializa en la creación de todo tipo de diseño industrial y de producto, principalmente en el diseño comercial, mobiliario, diseño de displays y exhibidores, diseño de material punto de venta y diseño de interiores en tiendas”.Mitzi ha atendido clientes locales, nacionales e internacionales como Coca Cola FEMSA, Pepsico, Office Max, Office Depot, Hersheys, Mars, Emyco, Flexi, Paruno, Levi’s, Dockers, Sketchers, Charly, Calzado Coqueta y Audaz y Cuadra, entre muchos otros más.“Lo que hago es que les ayudo a que sus productos luzcan más”.Para ella es importante pensar que cada persona que está enfrente le ha otorgado su confianza.“Ello es una oportunidad para plasmar, por medio de mi cámara, su esencia. Me encanta también la fotografía de mascotas, es todo un desafío, ya que a veces los animalitos no son muy cooperadores, pero la paciencia, mi gusto por los animales y el tener a mi mejor modelo, Parker, mi perro labrador chocolate, me ayuda día a día a mejorar mi técnica y capturar los mejores momentos”, concluyó.