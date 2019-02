Los jugadores que participaron en el torneo de golfcelebraron la culminación del evento deportivo.En el restaurante “La Cascada”, del, cerca de 250 competidores, entre damas y caballeros, se reunieron para degustar de una cena y presenciar la ceremonia de premiación donde se entregaron trofeos, automóviles, pantallas y bolsas de golf entre otros premios.En esta edición se destacó la participación de Octavio Villasana, quien logró un Hole In One durante el torneo, logro que lo hizo merecedor de un automóvil de lujo.En los resultados de los llamados O’Yes se nombró a Pedro Campos Monroy de la categoría C, Alfonso Villanueva de la categoría A, y Juan Martínez y Fernando Battaglia de la categoría seniors como los que ocupantes del primer lugar en los hoyos 16, 4, 7 y 13 respectivamente.