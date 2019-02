Componente en productos de higiene personal como pastas de dientes, jabones, puede dañar el cerebro

"Para nuestra sorpresa, el efecto es bastante grande, estudiamos en neuronas de cultivo in vitro y también expusimos a animales a concentraciones muy bajas de este compuesto", afirmó a Publimetro el doctor Barrientos, líder del estudio.

Triclosán, un compuesto antibacteriano utilizado en productos de limpieza de todo el mundo, daña la memoria, interfiere en las neuronas y afecta al sentido espacial, concluye una investigación de científicos del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica (BNI) de la Universidad de Chile publicado a finales del año pasado en la revista Frontiers in Molecular Neuroscience. El triclosán forma parte de pastas dentales, jabones, lavaplatos, champús, desodorantes, etc. Es utilizado por su capacidad antibacteriana y conservante.Lo más preocupante del trabajo que es que no se necesitan altas concentraciones de la sustancia para que cause prejuicios en la salud "Compre jabón vulgar y silvestre, eso es suficiente", recomendó Barrientos.Sigue leyendo: