Obligaron a Sala a subirse al avión

Uno de los amigos del jugador argentino Emiliano Sala, ha acusado que lo obligaron a subir al avión donde sufrió el fatal accidente. Maximiliano Duarte, amigo del jugador del Nantes, dijo al programa argentino América Noticias que su representante fue el culpable de hacerlo subir a la nave.



“Es el responsable. Hay una gran verdad detrás de todo esto y es que hay un culpable. Porque Emiliano no quería subirse a ese avión, pero como profesional tuvo que aceptar”, dijo.

Intentan recuperar el cuerpo hallado en el avión de Emiliano Sala https://t.co/QymG1do54I — 24matins_es (@24matins_es) 5 de febrero de 2019



“A Emiliano le obligaron. Él hubiera salido temprano después de desayunar, y llega descansado a Cardiff, eso de viajar por la noche nadie lo hace. Lo obligaron. En los mensajes decía: 'chicos tengo que volver, no puedo descansar, no puedo parar'. Él dice que no paró en todo el día. En unos mensajes anteriores, me decía que quería quedarse a dormir, que no quería salir. Él no quería viajar, hay un responsable".



Todo esto señala a Willie McKay, representante del jugador argentino que fue quien le consiguió el vuelo de Nantes a Cardiff.