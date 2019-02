Regina, la guanajuatense que llegó a la final y escandaliza las redes



“Como saben, me encanta la escuela de gastronomía francesa y pues ni siquiera te puedo decir que era un sueño cocinar con él porque nunca lo imaginé, era un ídolo para mí y la retroalimentación que recibí fue el mejor momento que he vivido en el programa, y más después de lo que toda la gente pensaba de mí al principio, como que era la niña fresita y hasta yo lo pensaba, pero ver que pude ser la primera semifinalista fue muy satisfactorio porque soy más de lo que la gente cree y de lo que hasta yo creía”, compartió orgullosa para El Universal.

USUARIOS LA 'AMAN Y LA ODIAN' PERO ELLA ESTÁ ENFOCADA



En entrevista con El Universal dijo: “La verdad es que no me afecta mucho, lo tomo como que estoy aprendiendo, creo que cada quien tiene derecho a tener su opinión y más una opinión que se forma únicamente viendo lo que la pantalla muestra, entonces, respeto las opiniones y agradezco a las personas tan lindas que se han dado la oportunidad de conocerme y realmente no le doy importancia, al final yo estoy enfocada en mi carrera, en mi camino y en lo que pasa dentro de la cocina, no lo que pasa en redes sociales”



“He aprendido a seguir a pesar de estar nadando a contracorriente o que eso pueda parecer, a pesar de las opiniones, a luchar por mis ideales y a seguir sin importar qué pase alrededor de mi camino, sin importar que la gente que me quiere tirar, a luchar por mis metas y sueños”, agregó a El Universal.

LISTA PARA LA GRAN FINAL



“La verdad es que yo siento que me trajo la perseverancia, y ya estando allí el valorar lo que estaba buscando en Masterchef, no irme sin lo que vine a buscar, eso es lo que más me motivó, aprender lo más que pudiera del programa. Eso es lo que me impulsó, conocí a gente impresionante y también aprendí mucho de tres grandes personajes", (los jueces Betty, Benito y Adrián).



