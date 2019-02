Ricardo Casares se despidió y agradeció a sus amigos: "Chucho, Jenny, Marianita, Marisol, Jazz y Luis! Agradezco la enorme oportunidad de haberlos visto hacer su arte todas las mañanas! Me encantaba decirles lo mucho que admiro su profesión! Nunca olviden que soy su amigo no su compañero de trabajo!"



"Por qué sacaron al ballet del programa?"

"Ni adiós les dijeron"

"@vengalaalegriatva nunca dicen porque se van.... ahhh pero para pedir un like, follow o que apoyemos sus campañas ahi si a cada rato dan explicaciones, como público merecemos saber porque se va el ballet..... espero si digan, somos un buen de gente que nos dolió, o ya no pidan favores para su jugueton, mov azteca etc etc.... merecemos la verdad."

"Regresen a las chicas del ballet tengan madre se estan pareciendo cada día más a hoy y sale el el sol y tanto que critican esos programas"

"Que tristeza van de estupidez en estupidez a quien se le ocurre meter a tres perfectos inútiles y sacar a personas que realmente si vale la pena ver se les está secando el cerebro hagan algo porque realmente a este programa se lo está llevando el carajo con esas decisiones tan "inteligentes"

Reclaman la manera en que los despidieron

La producción del programa Venga la Alegría despidió a parte del elenco del programa de manera repentina, y uno de los conductores principales reaccionó al respecto.Resulta que el ballet de VLA ya no será parte del programa; Jenny, Mariana, Marisol, Yaz, Luis y Chucho recibieron un 'adiós'.Según las publicaciones en las redes sociales, después de la despedida que les dio en Instagram el conductor, en el programa subió a su cuenta de Instagram una foto donde cuatro de los bailarines están sonriendo y escribió: "Que la alegría, la música y el baile estén siempre presentes en tu vida", pero solo eso.En esa misma publicación los fans se han pronunciado al respecto, escribiendo cosas como:Alejandro Zúñiga dijo en su canal de YouTube que una de las altas ejecutivas de TV Azteca les informó al terminar el programa que estaban despedidos y que no se presentaran a trabajar, que ya no iban a formar parte de Venga la Alegría; "fue un momento muy complicado, la gente del ballet de verdad es que la pasó muy mal, lloraron, se sorprendieron muchísimo".El periodista señaló que la forma en que les informaron que ya estaban fuera no es la forma correcta, especialmente por los años que tenían trabajando y su importancia en el programa.