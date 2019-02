"También soy celayense, también soy mamá y también quiero estar tranquila en mi tierra, sé que en Celaya necesitamos sentirnos seguros, y se que no estoy sola y los celayenses no estamos solos, por eso les quiero compartir que a través de una servidora en la próxima sesión de ayuntamiento estaré haciendo un exhorto muy respetuoso al Gobierno Federal para que atienda de manera y en forma", comentó la Presidenta Municipal.

Le gritan a Alcaldesa



"¿Me permiten?, ¡me permiten, por favor! Con la claridad de lo que le compete al Estado y a la Federación tienen sus competencias claras, y al Municipio le toca el tema de la prevención", señaló en su breve mensaje.



"Cierro con esto por que escucho muchas voces inquietas, hoy me manifestaron por escrito una serie de peticiones, tres muy puntuales: que les de a conocer las gestiones que una servidora está haciendo a través de las diferentes instancias de gobierno, por supuesto que lo haré; dos también están solicitando que tenga un encuentro con ciudadanos respetuosos que encabezaron esta marcha donde semanalmente les indique de los avances que estamos trabajando y claro que lo haré, y con ellos me comprometí el día de hoy de estar de hoy en 8 sentada con ellos y hablar de las acciones”, expresó Paniagua.

