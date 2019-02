“En el concierto, yo le pregunté a América: ¿qué se sentía no tener a tu mamá?. Me respondió que muy feo, que a ella le gustaría estar más cerca y mirarla en el cielo. Después de lo que pasó, también se murió mi mamá y fue como si lo hubiera invocado”, lamentó Orlando.

América deseó estar con su mamá

“Mi mamá estuvo feliz”



“Estuvimos bien en el concierto, la verdad es que mi mamá estuvo feliz, bailando, hasta estuvo a punto de tomarse una foto con lo de la banda MS”.



“La verdad no tomamos mucho, por lo mismo que estaba muy caro y ya cuando salimos, Gustavo dijo que podía manejar y no estaba mal. Íbamos a buscar cena cuando se nos tronó una llanta”, platicó.

Amigos hasta la muerte

