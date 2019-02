AMLO le ofrece disculpa a Calderón y dice que no debatirá con él

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó debatir con el ex mandatario Felipe Calderón Hinojosa, incluso le ofreció disculpas, pero armó que se le pasó la mano al aceptar ser asesor de una empresa extranjera que tuvo vínculos con su gobierno.

Durante su conferencia de prensa mañanera, se le preguntó si un día el ex presidente Felipe Calderón acudía a Palacio Nacional y se sentara en los asientos de prensa, López Obrador atajó con una broma: "pues ustedes tendrían que tener cuidado".

"Yo no voy a debatir con el ex presidente. Yo lo único que dije es que ex presidentes, porque también lo hizo (Ernesto) Zedillo, lo tengo que plantear, porque siempre digo lo que pienso, soy presidente y debo cuidar la investidura pero no creo que deba callar como momia", afirmó.

Le pidió al ex panista que no se moleste ni se disguste, "le ofrezco disculpas, pero se les pasó la mano".

Y es que detalló que Calderón Hinojosa tuvo vínculos con una de las empresas extranjeras (Avangrid), y al terminar su mandato se va de consejero a esa compañía.

"Eso no se puede hacer, no es un asunto legal, debe ser un asunto legal. Si no es ilegal, es inmoral, entonces esas cosas ya no deben seguir sucediendo y no quedarnos callados. Porque limpiar la corrupción no es sólo perseguir a quienes cometen ilícitos o hechos de corrupción, sino también que haya un cuestionamiento público", expuso.

López Obrador también recordó que el ex presidente Ernesto Zedillo promovió la privatización de ferrocarriles y, al concluir su sexenio, se va a trabajar de asesor a una de las empresas que se beneficiaron con la privatización de los ferrocarriles.

"Se rescata a los bancos con Fobaproa y también trabaja en uno de los bancos", dijo.

El Jefe del Ejecutivo federal acusó que antes los corruptos ni siquiera perdían su respetabilidad, "se dedicaban a saquear y seguían siendo don fulano, don perengano".

"Los rateros eran quienes se robaban un cilindro de gas y los de arriba, de cuello blanco, señores que se les tenía que rendir hasta pleitesía, cambios, ya cambio", aseveró.

Aclaró que no es nada personal, sino acabar con esas prácticas.