Menor entró en coma luego de que su profesor de educación física lo obligara a correr por 10 minutos

Una mujer denunció por medio de un video que su hijo y varios compañeros fueron forzados a correr alrededor de 10 minutos por su profesor de educación física, posteriormente los menores comenzaron a sentirse mal y vomitar, esto en la Escuela Secundaria Rafael Ramírez Castañeda, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.El video se viralizó y recibió una ola de comentarios donde los usuarios de redes mencionaron la baja condición física que los niños tienen en la actualidad, esto a causa de las tabletas y consolas de videojuegos.Luego de esto, medios locales documentaron que el hecho es aún más grave, ya que el joven Alexis de 14 años se encuentra en coma internado en el Hospital Gilberto Gómez Maza.Según Vanguardia, no sólo fue Alexis quien tuvo problemas, cerca de 20 compañeros comenzaron también a sentirse mal, se desmayaron, vomitaron y otros dejaron de sentir las piernas luego de realizar la actividad física.La madre de Alexis busca demandar al profesor y a la escuela, ya que, según los alumnos, éste no los puso a realizar el calentamiento antes del ejercicio intenso ya que era día de examen.Los hechos se dieron el pasado 29 de enero, la clase de educación física comenzó a las 8 de la mañana y terminaría a las 8:40, sin embargo los adolescentes comenzaron a sentirse mal a los pocos minutos.Según el director del plantel existe la posibilidad de que los estudiantes hayan resultado intoxicados por alguna razón, por lo que se suspendieron clases hasta recibir resultados de los exámenes toxicológicos.La madre del menor asegura que la prueba fue la culpable de que los estudiantes sufrieran de una descompensación, lo que provocó que se desmayaran o vomitaran.La titular de la Secretaría de Educación de la entidad, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, informó haber organizado una brigada médica para verificar si las instalaciones de la escuela presentaban algún riesgo sanitario, sin embargo no hay irregularidades hasta el momento.Aún se continúan investigaciones en el caso, esto según Domínguez Ochoa, el departamento de Educación Secundaria General de la Subsecretaría de Educación Federalizada y la coordinación general de Asuntos Jurídicos y Laborales.Al momento Alexis Alejandro se encuentra bajo la supervisión de médicos especializados, así lo informó la Secretaría de Salud de Chiapas; no obstante, su estado de salud de reporta como reservado.

