AMLO sugiere a EU ampliar periodo presidencial

"Política es tiempo. Considero que un periodo de cuatro años, aunque se permita una reelección, no es lo mejor porque se gana en el primer periodo y como viene pronto la reelección, no hay estabilidad suficiente; no deja de mezclarse la política, los asuntos públicos, la administración de los asuntos públicos con lo electoral", expresó esta mañana.

"Nosotros, antes teníamos periodos de cuatro años y se resolvió que fuesen de seis sin reelección y esto nos permite más estabilidad. Y nosotros somos partidarios del sufragio efectivo y de la no reelección, seis años", dijo en Palacio Nacional.