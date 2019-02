Asegura AMLO que abasto de gasolina ya se está normalizando

"Estamos trabajando en eso, ya vamos saliendo del plan del combate al robo de combustible porque ya se está normalizando el abasto y ha bajado considerablemente el robo y esto nos tenía ocupados.

"Están establecidas las bases, no vamos a dejar de mantener la vigilancia a los ductos pero ya va hacia la normalidad y hemos avanzado, no se va a suspender el plan, no vamos a relajar la disciplinas sobre esto. Pero ahora nos estamos metiendo de lleno para pacificar al país y empezamos con 17 regiones", señaló López Obrador.