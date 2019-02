Alrededor de mil 600 migrantes centroamericanos llegan a Piedras Negras

Una caravana de unos 1 mil 600 migrantes centroamericanos acampó el martes en la ciudad mexicana de Piedras Negras, cerca de una sección relativamente abierta en la frontera con Estados Unidos.El gobernador del estado norteño de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, afirmó que los migrantes son personas en busca de asilo, insinuando que todos habían expresado su intención de entregarse a las autoridades estadounidenses. Ante la posibilidad de que los migrantes traten de cruzar al país vecino, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) expresó este martes que no permitirá la entrada a la "caravana ilegal".La secretaria de DHS, Kirstjen M. Nielsen, señaló en un comunicado que tomarán medidas "para garantizar la seguridad del lugar" frente a aproximadamente 2 mil extranjeros que llegaron al norte de México "como parte de una caravana que busca cruzar la frontera de Texas".El DHS afirmó que agentes de la Patrulla Fronteriza ya aprehendieron a algunos migrantes que cruzaron la frontera de manera ilegal durante la noche. Riquelme expresó que los migrantes llegaron la tarde del domingo en 49 autobuses, provenientes de las ciudades de Saltillo y Arteaga. Otro grupo más pequeño se dirigía al estado de Nuevo León. Las autoridades estatales de bienestar infantil reportaron que en la caravana había unos 46 menores no acompañados que tienen entre 15 y 17 años.La caravana fue escoltada por soldados y policías. El Gobierno local aseveró que no permitirá a los migrantes separarse del grupo principal, porque este tipo de movilizaciones han sido víctimas de la "delincuencia organizada, que los busca y obliga a trabajar para ellos", esto de acuerdo a información de AP.El Gobierno estatal manifestó que las autoridades buscan "mantener el diálogo con los migrantes" atendiendo sus necesidades, sin afectar "la vida cotidiana de los nigropetenses". Se espera que una segunda caravana más grande con varios miles de migrantes atraviese México pronto.Sigue leyendo: