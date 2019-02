El juicio iniciará hoy, en España. Foto: EFE

Minusvalía psíquica del 40%

El sueño recurrente de Laura y su hermano Luis (nombres ficticios) era el de que una limusina blanca venía a recogerlos a la puerta de su casa, en laque habita su familia. El larguísimo vehículo aparecería un buen día de primavera en que ya se hubiera derretido la nieve, maniobraría a duras penas en el estrecho camino y, confesaba sus deseos el mayor de los dos hermanos a El País en 2015. No hacía un mes que todo el municipio se había quedado helado con una noticia que afectaba a Laura, a un primo de esta y al más célebre de los frailes franciscanos del Camino Francés a Santiago., entonces de 16 años, y de su pariente, de 20 y con una discapacidad mental,que los agentes creían procedente del cepillo de este templo mítico en la ruta jacobea.Los investigadores apuntaban por entonces a un supuesto delito dey a otro posible decriada en una familia sin recursos que, según comentaba el alcalde, José Luis Raposo (PSOE), requería la constante ayuda del Consistorio para salir adelante. También se rastrearon los contactos del imputado, con la sospecha de que el fraile hubiera compartido con terceros algunas de lasrecuperadas de la carpeta de "enviados" de su móvil. Después de abandonarse algunas de estas pesquisas iniciales,en la Audiencia de Lugo y, y porEn su relato de los hechos, el fiscal describe cómo se produjo el acercamiento de Jen una casa del religioso en Ourense y en la sacristía del templo prerrománico de O Cebreiro, fundado en el año 872, donde se custodia uno de los presuntos santos griales del catolicismo. Ella insistió en el juzgado en que las relaciones habían sido "consentidas",. Al religioso le fue imposible negar que aquellos encuentros se habían producido porque las, lo delataban.El primo, por su parte, había acompañado a ambos en una ocasión a la casa de Ourense. Contó que, y que había intentado penetrarlo analmente pero al final había desistido. El ministerio público recuerda que el joven es discapacitado y que su prima tiene un "cociente intelectual muy próximo a la capacidad límite".Cuando prestó declaración,: "Me lio de mala manera". Ya en prisión, su abogado, que enseguida pidió cambiar la celda de la cárcel de Bonxe por la de un convento, declaró que el franciscano estaba "muy arrepentido" y que había "perdido la cabeza". La detención se produjo en febrero de 2015 y en abril el preso, que mantuvo durante varios días un ayuno voluntario, fue puesto por el juzgado de Becerreá (Lugo) en libertad provisional.y de comunicarse con ella durante 12 años, y una. Con relación a la otra supuesta víctima, el primo de la muchacha, reclama tres años de alejamiento y 2.000 euros por daños morales.La acusación relata que a(la cuenta del fraile dejó de tener actividad en enero de 2015, cuando ya era investigado) y se ganó "poco a poco" su confianza y su "compasión". Le dijo que "sus padres habían muerto y se encontraba muy solo, sin amigos", y en septiembre le propuso que lo acompañase a la vivienda en una solitaria aldea de la provincia de Ourense, propiedad de la familia de él, para "ayudarle a limpiar" a cambio de dinero.La menor pidió permiso a sus padres y lo acompañó.. Aunque paró cuando ella se lo pidió, se quedó "a dormir a su lado" y al día siguiente "le dio unos 100 euros". Tras este episodio, la menor dejó de contestarle a través de la red social y evitó su contacto durante un tiempo, pero él insistía y al fin, según el fiscal, lo "perdonó" y. No obstante,, después de que el procesado le contase "sucesivas veces que se sentía muy solo en la vida",. "Al día siguiente", el acusado le dio dinero.A partir de ese momento y hasta febrero de 2015,. El religioso hizo. Durante ese tiempo la fiscalía lucense calcula que, pero en el escrito de acusación ya no se señala de dónde procedía ese dinero.Además,. Una vez la menor convenció a su primo, con una "minusvalía psíquica del 40% y discapacidad intelectual leve que le impide poseer un juicio crítico suficiente". El joven marchó con la promesa de que "iban de fiesta" y que el religioso "le daría dinero". Cuando llegaron a la aldea ourensana, cenaron, bebieron "dos botellas de ron" y. A la mañana siguiente, el procesado se levantó y se acercó a donde estaba el joven, que se había quedado dormido tras el consumo de alcohol. El fiscal explica que le "realizó tocamientos" e intentó "penetrarlo analmente", pero desistió cuando este le pidió que parase. Después le dio al chico 150 euros.El escrito de la fiscalía sostiene que los hechos constituyen un delito continuado de, por el que pide 10 años de prisión, y un delito continuado de, por el que solicita otros cinco. A esto suma dos años más por otroperpetrado supuestamente sobre el pariente de la muchacha.