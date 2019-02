Jurado del 'Juicio del Siglo' pueden sufrir estrés postraumático

"Mi investigación encontró que muchos jurados [en casos similares] mostraron signos de trastorno de estrés postraumático", incluidas pesadillas, pensamientos invasivos y reacciones físicas, como náuseas y presión arterial alta, explicó Sonia Chopra, consultora de litigios y experta en jurados, que reside en Oakland. "Lo menos que se puede hacer es brindarles atención después del juicio".





Desde el momento en que fueron convocados, a principios de noviembre, los jurados en el juicio contra el narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán han estado sujetos a precauciones extraordinarias, una respuesta a lo que el juez de la corte federal Brian Cogan llamó "razones sólidas y creíbles para sostener que necesitan protección".Sus identidades son secretas. Guardias armados los escoltan desde y hacia el juzgado de Brooklyn. Incluso los artistas de la corte tienen prohibido dibujarlos, por temor a que puedan convertirse en objetivos.Sin embargo, dado que las deliberaciones en el caso de alto perfil por narcotráfico comenzaron el 4 de febrero, y se espera un veredicto para el fin de semana, es posible que los jurados enfrenten una nueva amenaza, no de sicarios o de paparazzis, como muchos podrían haber temido, sino del síndrome de estrés postraumático (PTSD, por sus siglas en inglés).Décadas de estudios han demostrado que el "estrés del jurado" sería similar en gravedad y duración al trauma que el personal de los servicios de emergencia puede experimentar después de una tragedia. Y mientras que el estrés moderado en realidad puede mejorar la capacidad de los jurados para prestar atención y pensar críticamente en el proceso, la ansiedad intensa y constante es lo suficientemente común como para que el gobierno federal ofrezca servicios terapéuticos que ayuden a los exjurados a sobrellevar la situación.Debido a que los jurados en una corte federal son considerados como empleados gubernamentales temporales, "el magistrado puede extender su período de servicio por un lapso de seis meses a un año, para que puedan acceder a esos beneficios federales".El problema, según Hannaford-Agor y otros especialistas, es que aquellos con el poder de exigir tal ayuda pueden no saber que la necesitan, o siquiera que está disponible.Un portavoz del Distrito Este de Nueva York no pudo confirmar de inmediato si a los jurados allí se les ofreció asesoramiento, y los funcionarios de la Oficina Administrativa de los Tribunales de Estados Unidos, que supervisan el servicio, no respondieron a las llamadas o correos electrónicos sobre su uso.Los expertos señalan que las siete mujeres y los cinco hombres en el heterogéneo jurado de Nueva York tienen más probabilidades que la mayoría de necesitar apoyo, y no necesariamente por las razones obvias. Aunque el acusado es temible y algunas pruebas fueron gráficas, el mayor estrés para ellos podría ser la duración del juicio —de 12 semanas— y, en ocasiones, su absoluta monotonía.No está claro cómo el temor, el resentimiento, el aburrimiento o la confusión podrían influir en el veredicto. Mientras que los jurados están obviamente agotados —el juez Cogan incluso amonestó a uno por dormirse—, la mayoría pareció prestar mucha atención.Agacharon sus cabezas sobre folios de evidencias y arrugaron la nariz durante momentos poco claros de la traducción. El capo del narcotráfico de Chicago, Pedro Flores, quien dejó embarazada a su esposa durante su arresto por la DEA y abusó repetidamente del sistema telefónico de la prisión para llamarla, provocó el notorio desconcierto de varias mujeres del jurado. Y todo el grupo completo se volvió para mirar con horror al jefe narco colombiano Juan Carlos Ramírez Abadía, un asesino convicto cuyas muchas visitas al cirujano plástico le valieron el apodo de "el hombre de las mil caras".Testigos temibles como Ramírez Abadía, y la evidencia perturbadora que presentaron, pueden ser particularmente inquietante para los jurados, a quienes se les prohíbe hablar sobre lo que ven o escuchan en la corte hasta que comiencen sus deliberaciones.No obstante, también puede ser un punto crítico para el conflicto, particularmente con un caso tan largo y complejo como el de Guzmán."Recuerden", dijo la fiscal de Estados Unidos, Andrea Goldbarg al jurado, evocando los detalles de meses de testimonios, que su audiencia seguramente no recordaba.Lichtman se burló de su argumento, diciendo que lo había dejado "estupefacto".Pero Susan Fillichio, consultora de juicios de la firma DecisionQuest, calificó la decisión de Goldbarg como astuta.Dicha complejidad es un desencadenante importante de estrés, y puede hacer descarrilar una acusación fuerte, advirtieron algunos observadores.Aún así, él y otros expresaron confianza en que el jurado lo condenará.La corresponsal especial Sharp reportó desde Los Ángeles, y Plagianos desde Nueva York.