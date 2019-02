ASTERISCOS 142

*

Los cambios y enroques al interior del gabinete de Gobierno, que se especulan desde el año pasado, parece que no llegarán o serán mínimos, quizá únicamente ocurra la salida de Daniel Rolando Jiménez Rojo de la Secretaría de Desarrollo Social. Hasta Leoncio Pineda Godos está considerando ya su continuidad al frente del PRI, toda vez que no sería ya transferido como secretario.

*

Continúan las caídas del sistema en la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, toda vez que padres de familia de distintas regiones de la entidad, como la Huasteca, han manifestado su preocupación por las fallas que reporta la página de internet destinada al proceso de preinscripción del nivel básico para el ciclo lectivo 2019-2020. Fallas que se han presentado también en Pachuca.

*

El alcalde de Mineral de la Reforma, Raúl Camacho parece que apelará otra vez al populismo para tratar de congraciarse con sus gobernados. Ofrece matrimonios colectivos gratuitos para mostrar su apoyo a la economía de quienes están por contraer nupcias y aprovechan las festividades del amor y la amistad para dar ese gran paso, y en una de esas, hasta los casa o funge como su testigo.

*

Con eventos como la explosión de una toma ilegal en Tlahuelilpan, que cobró ya la vida de 127 personas, y los desfalcos multimillonarios a dependencias como Radio y Televisión de Hidalgo, así como en la Secretaría de Educación Pública queda claro que la mejor maniobra de la administración anterior fue el ocultamiento de todas estas inconsistencias que han acarreado saldos desfavorables.

*

Durante la conferencia mañanera del presidente, Andrés Manuel López Obrador un reportero dio a conocer que fue secuestrado en Hidalgo mientras realizaba un reportaje sobre robo de hidrocarburo y pidió seguridad para ejercer el periodismo, acción que generó expectativa en la entidad, incluso se publicaron algunas notas sin sopesar que por generar tendencia se expuso al denunciante.

*

ACLARACIÓN:

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.