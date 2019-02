Abren paso superior en Guanajuato

***LEÓN Y LA MOVILIDADEl Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) presentó hace unos días su Índice de Movilidad Urbana y pa´pronto el Municipio de León presumió ubicarse en cuarto lugar de 20 regiones evaluadas.*INSEGURIDADY CONTAMINACIÓNLos gobiernos de León-Silao (incluye a ambos) tendrán que ser autocríticos del estudio y tomar acciones que reviertan sus malos indicadores en “transporte seguro” y en “aire limpio”, donde son 14.*TENENCIA, ¿OPCIÓN?Lo que urge a todas las ciudades es destinar presupuesto para incentivar el transporte público. Para ello, una de las alternativas que concluye el IMCO es plantear impuestos verdes, como la tenencia vehicular.***MORENAVS. EMPRESARIOSEl coordinador de la fracción de los diputados locales de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, no se contiene un día sí y otro también de arremeter en contra de dos líderes empresariales, José Arturo Sánchez Castellanos, del Consejo Coordinador; y Jorge Ramírez Hernández, de Coparmex León. Ambos duros críticos del desabasto de gasolina.*SUBIRSE AL RINGEl legislador convocó ayer a una conferencia de prensa para insistir que cuesta más la violencia que la escasez de combustible, aunque nadie ha dicho lo contrario, pero traía ganas de subirse otra vez al ring con ellos. Respecto a que todos los ciudadanos han batallado más de un mes, ningún mensaje de empatía.*PALEROS, ACUSALos llamó varias veces “paleros” del Gobierno del Estado. A su lado el diputado federal Miguel Ángel Chico Herrera evitaba los calificativos de Ernesto, pero también se sumó a criticarlos que no se pongan igual de rudos cuando se trata de exigirle al gobernador Diego Sinhue por la crisis de violencia en Guanajuato.*OTROS TIEMPOSChico pide comprensión para su nuevo “tlatoani”, AMLO, el mismo que todos los días reniega de la Reforma Energética que se concretó en el Gobierno de Enrique PeñaNieto y apoyada por quien era Senador del PRI.*CRÍTICA SÍ, PERO...Los de Morena están en su derecho de criticar a los líderes empresariales, no son intocables, pero ya veremos si el modo de su Coordinador Parlamentario no los mete en más broncas. De lo que sí deben tomar nota Arturo y Jorge es de estar a la altura de ser voz crítica en el Consejo Estatal de Seguridad.*Y SI HACEN EQUIPOTampoco se trata de que sean amigos, pero pudiera ser más útil a todos si mejor hacen equipo, por ejemplo, para exigir resultados a los tres niveles de Gobierno por la seguridad; y en vigilar que el alza del Impuesto Sobre la Nómina y el nuevo Impuesto sobre Autos de Lujo se aplique para lo prometido.*DELEGADO NO LOS PELAPero el distanciamiento entre Morena y organismos empresariales no sólo es de Ernesto Prieto; el llamado “súperdelegado”, Mauricio Hernández, de plano ignoró la invitación del CCEL para estar en su reunión de mañana. Ni siquiera les respondió a la invitación que tiene acuse de recibido desde el 24 de enero. José Arturo se ha quejado que ninguna llamada recibieron para tomar su parecer sobre el desabasto.***¿Y LOS ZAPATEROS?Sobre el reclamo zapatero por no detener la desgravación arancelaria Chico Herrera dice que está a favor de esa industria y que preguntará sobre las razones por qué el Gobierno Federal no los respaldó.***RETUIT INCÓMODODesde la cuenta en Twitter del góber Diego Sinhue Rodríguez Vallejo le dieron un retuit (que luego borraron) a un mensaje de la comunicadora Fernanda Familiar en la que decía “¡qué pena!, ¿cómo es posible tanta atrocidad en 29 segundos?”, y subió el video de un mensaje del presidente López Obrador.*ERROR DE DEDOEl sábado en un evento en Minatitlán, Veracruz, AMLO hablaba de las bondades de su proyecto del Corredor del Itsmo de Tehuantepec frente al Canal de Panamá, y soltó la frase: “Los barcos gastan muchísimo más combustible, nada más que no se sabe, que los automóviles”. Del Gobierno del Estado no explicaron el resbalón y sólo trascendió que fue un dedazo del administrador de la cuenta. Órale...Desde ayer fue abierto de manera definitiva el paso superior de la glorieta Santa Fe, en Guanajuato, que tiene el objetivo de mejorar la movilidad en la zona sur de la capital del Estado.La construcción del paso tiene una longitud de 545 metros y un ancho de 9.5 metros para alojar dos carriles de circulación y una altura total de 5.5 metros, informó la Secretaría de Infraestructura.La obra fue ejecutada por la constructora guanajuatense Vise, reduciendo el plazo en 60 días.