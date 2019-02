Corredor Industrial

Uno más

Este año en México, la industria del calzado y textil no será la única que compita con los importadores en desigualdad de condiciones comerciales.La Secretaría de Economía, al frente de Graciela Márquez, decidió que simplemente no se renovaría la salvaguarda del 15% a las importaciones de acero con aquellos países con los que no tienen acuerdos comerciales.Y, claro que la información no cayó nada bien a los acereros, que dicho sea de paso han sido de los sectores más perjudicados, entre la escasez de gasolina y el paro de su proveeduría de los trenes de Ferromex y Kansas en el Puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán debido a las manifestaciones de la CNTE.Los miembros de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero) y los colaboradores del sector minero-siderúrgico informaron que: “Si bien esta medida fue más tenue de lo necesario, nos ha permitido transitar en esta etapa y (…) es necesario refrendarla”.Hay que recordar que la salvaguarda comenzó a partir de 2015 con la finalidad de proteger al sector siderúrgico mexicano de las crecientes importaciones de Asia, al igual que el sector moda, respecto a los productos procedentes de China.Antes se habían logrado que cada año ésta se renovará de forma semestral, pero el jueves 31 de enero venció el plazo, y ya no hubo actualización.Competir en desigualdad de condiciones no es lo único que podría suceder con esta decisión, temen que Estados Unidos los considere una plataforma de triangulación de acero al vecino país.Un tercero escenario negativo que podría suceder es que Estados Unidos no elimine los aranceles impuestos en 2018 a las importaciones de acero y el aluminio producido en México.Reducen tiemposAhora las empresas de Guanajuato y el Bajío podrán disminuir el tiempo de desalojo de mercancías, de 5 días a un par de días.Tiempos de despacho y reducción de costos logísticos serán los beneficios que ofrecerán en GTO Logistic Center, a través de la Certificación Marca de Calidad de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo.El centro logístico ubicado en el Recinto Fiscalizado de la Aduana de Guanajuato, que dirige Enrique Valle, recibió la certificación que es un sistema integral de calidad diseñado e implementado por la A.P.I. de Manzanillo, que busca ofrecer garantías en los procesos operativos e incentiva a mejores prácticas entre los actores de la cadena logística.Las exportaciones en los sectores tradicionales de Guanajuato salieron intactas... al menos hasta el año pasado.Así lo indica el reporte compartido ayer por la Cofoce, dirigida por Luis Rojas, en donde se explica que incluso hubo algunos sectores con crecimiento a doble dígito.Industrias como agroalimentos presentaron un aumento de un 4.5%; calzado con 6.3%; mientras que pieles y cueros llegaron hasta un 15.9% y manufacturas de piel a 11.6%.Las cifras muestran una importante participación de las Mipymes, un tema que justamente hoy en Valor platicamos de él, con testimonios de emprendedores guanajuatenses.A noviembre de 2018, las exportaciones de Guanajuato generaron un valor superior a los 21 mil millones de dólares; Silao, Salamanca, Irapuato, Celaya y León se colocaron como los municipios de mayor participación en la actividad exportadora.Son 127 países a los que llegan los productos hechos en Guanajuato. Estados Unidos sigue siendo el principal destino de exportación con un 78.1% de participación, luego aparece Canadá con un 8.5%, seguido de Colombia, Alemania, China, Brasil, Japón y Guatemala.Una más para concluir. Hoy a las 10 de la mañana los zapateros citan a rueda de prensa, en la que el tema central será el Programa para la Evolución de Micro y Pequeñas Empresas que la CICEG pondrá en marcha.Los líderes y agremiados del sector calzado tomarán esa visión y postura ante la coyuntura a la que se enfrentarán en los próximos meses. Mañana le contamos a detalle lo sucedido, por lo pronto buen inicio de semana laboral, para aquellos que ayer aún descansaron.