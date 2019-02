Democracia mexicana

Existe la inclinación de culpar a quienes votaron por AMLO, de los errores cometidos en estos meses, olvidando que ni Anaya ni Meade eran opción, pues representaban la continuidad del modelo de corrupción existente.R- Guau, mi Santias, andas filoso y no perdonas ni al PRI ni al PAN por la bazofia de candidatos que mandaron en el 2018; producto del corrupto sistema de partidos y del agandalle de sus procesos internos por parte de la cúpulas que se sostienen por la cópulas entre ellos mismos; sistema que simula cimentarse en la “democracia” (entre comillas) a la mexicana y que por definición, no permite que sean candidatos los mejores hombres y/o mujeres de México por una sencilla razón: al ser los mejores no se corromperían y tampoco entrarían al juego de: te doy y me das (te encubro y me encubres), base de los arreglos bajo la mesa de la política mexicana y de la política partidista.S- No mi Rufo, esto no es de rencores o perdones, es de hechos y la realidad es que al aceptar el PRI al candidato neoliberal de Videgaray (e imagino que de Trump), PepeToño Meade, traicionó a sus bases revolucionarias y mandó un mensaje de impunidad a quienes planearon y ejecutaron los fraudes a la nación mediante triangulaciones, estafas maestras o entrega de contratos a cuates y cómplices; no te preocupes Rosario. ¡Meade!, hoy articulista en la revista de la Iglesia Católica: Desde la Fé, era y sigue siendo impresentable y mancha el compromiso de mi Iglesia con la verdad, la honestidad y la justicia, regresando a la edad media, en donde el contubernio de la Iglesia con reyes y nobles generó inconfesables crímenes de lesa humanidad. En el PAN tampoco cantaron mal las rancheras mandando a un escuincle baboso (diría mi abuela) y ambicioso (añado yo), que agandayándose los recursos del partido para su promoción personal y violentando los valores fundacionales de Acción Nacional, tuvo el cinismo de aliarse con un PRD corrupto, encabezado por la impresentable Alejandra Barrales y no contento con ello, de obsequiarle contra toda ética, traicionando a su propio partido, a sus valores y a sus correligionarios, una senaduría al NO panista Miguel Ángel Mancera para otorgarle fuero e impunidad a cambio de un pírrico apoyo en votos. Como ves, mi Rufo, esto no es cuestión de rencores, filias o fobias, es cuestión de que en los hechos, el triunfo de AMLO es responsabilidad de la corrupción del PRI y del PAN (los demás no cuentan) que cuando han sido gobierno, han llevado al país a niveles de corrupción, de violencia y de dependencia de intereses extranjeros, nunca vistos.R- Auuu, de acuerdo, mi Santias; tener a López Obrador de Presidente es producto de la corrupción e ineficacia prianista, pero, ¿con el voto de castigo al PRI y al PAN va a mejorar México?...S- Consciente de todas las mentiras de Andrés Manuel en sus 18 años de campaña, con la ingenuidad de quienes esperamos milagros, llegué a creer que si podría mejorar México y si bien dos meses son poco tiempo para evaluar a un gobernante, hoy tengo serias dudas de que esto llegue a buen término. Al margen de decisiones idiotas como cerrar los ductos para que no podamos atrapar a los huachicolereos, contar medias verdades y mentiras completas, justificar todo y perdonar a malandros incumpliendo preceptos de legalidad y justicia, me preocupa, como bien dijo Brozo, que López Obrador, ensoberbecido, piense que puede caminar sobre las aguas y hacer milagros, alejándose de toda lógica de buen gobierno para centrarse en decisiones personales, muchas de ellas al margen de la ley, como asignar contratos sin concurso, entregar puestos de gobierno a cuates y familiares o peor aún, modificar leyes a modo e instruir al Congreso atropellando la división de poderes diseñada para dar contrapeso al poder presidencial y ser cimiento de una sana democracia y de buen gobierno.R- Auuu, ¿entonces mi Santias?, ¿ya perdiste la fe en la democracia?S- ¿Cual democracia, perro?, con financiamiento diferenciado a candidatos no puede haber equidad en campañas; con el control de candidaturas en las cúpulas de los partidos y obstáculos a los independientes, no pueden acceder los mejores hombres y mujeres (no me refiero a Margarita, la del 3%) y si no pueden ser candidatos los mejores, nuestros representantes y gobernantes serán iguales a los que hoy son, sin adjetivos... ¡Así de sencillo!Un saludo, una reflexión.Escritor y soñador