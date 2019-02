“El futuro ya no es como antes”.Yogi BerraA los políticos y funcionarios de Morena parece tenerles sin cuidado el sector empresarial como si fuera un grupo despreciable de ciudadanos mercantilistas y corruptos. La ideología brilla en las actitudes, los pronunciamientos y la visión arcaica de la economía entre los seguidores del nuevo partido.Ante sus ojos, los capitalistas son un sector casi prescindible para el futuro de la nación. Nada más equivocado. Los empresarios pequeños, medianos y grandes, aquellos quienes son líderes de organizaciones, dan vida a todo lo demás: salarios, impuestos e inversión. Incluso en Cuba ya se dan cuenta del valor imprescindible del emprendimiento aunque sea en pequeña escala.Venezuela comenzó su caída cuando el “Comandante Chávez” despreció al sector empresarial, cuando acusó a los comerciantes de ser los responsables de la inflación y decidió expropiar a tontas y a locas.Pensó que con la bonanza petrolera podría pagar todas las facturas de las importaciones y la inversión pública. Incluso el gasto de energía de otros países centroamericanos.En su retórica populista puso en el bando de los malos a todos quienes tenían empresas, salvo a sus compadres y familiares, socios de la rapiña de PDVSA, la petrolera más saqueada del mundo que compite con Pemex en esa nota de vergüenza.El último presidente que abrió una zanja entre la población de México fue José López Portillo, quien expropió la banca y provocó años de estancamiento e inflación.La culpa de la devaluación eran los “sacadólares”. La soberbia del ex Presidente le impidió ver la realidad. Después de la bonanza petrolera venía la cruda del despolome de los precios en 1981. Enfurecido, corrió al director de Pemex, Jorge Díaz Serrano, porque había osado ajustarse al mercado.La lección está ahí, la de uno de los últimos miembros de la llamada “Presidencia Imperial” a la que por desgracia podríamos regresar.Aún se le recuerda como “El Perro”, porque dijo que defendería la moneda con la bravura de un mastín y fracasó. La gente le ladraba cuando lo veía en público.Los países que desprecian la iniciativa privada, la virtud de emprender y crear, terminan siempre mal. Quienes la alientan, protegen y respetan, prosperan a pasos gigantes. Es simple, nada compite con el entusiasmo por crear con la “iniciativa” propia.El futuro ya no es como antes. Nuestra prosperidad se aleja cada día más de la autosuficiencia en todo. La interdependencia crece y nos fortalece. Pasaron ya dos generaciones en que la globalización salvó a México del atraso y la pobreza. Gracias a la apertura, dependemos menos del petróleo y las materias primas. Hemos navegado estables porque somos una de las 10 naciones con mayores exportaciones en el mundo. Sabemos que México exporta más que todos los países de Latinoamérica juntos, incluido al gigante Brasil.México no es Venezuela. Nuestra economía, al depender menos de un solo producto como en los setentas y ochentas, tiene más resiliencia, es más resistente pero no menos delicada en su estabilidad (ya lo vimos con la calificación de Fitch). Cualquier intento de menoscabar el valor de emprender y sus bondades; cualquier desprecio significa envenenar el ambiente político. Además, sin ninguna necesidad.(Continuará)