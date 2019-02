Oficialmente, desde el pasado miércoles por orden, deseo y decreto presidencial se ha terminado la guerra contra el narco, dice López: “eso es lo que me importa, el bajar el número de homicidios, de robos, el que no haya secuestros, se perdió mucho tiempo en eso (la captura de capos) y no se resolvió nada. Oficialmente, ya no hay guerra, nosotros queremos la paz”.Por alguna mágica razón, de esos sibilinos destellos en la Cuarta, hay una relación tan directa entre la captura de los capos y la violencia que si se suspende la primera la segunda queda resuelta, así de fácil, sin tanta monserga.El hecho, con datos duros, de que exista una guerra intestina entre capos y que en consecuencia, dados los índices de impunidad por un Estado que no los persigue y castiga como debería de hacerlo, los niveles de violencia sean cada vez más cruentos, parece que le pasan de noche al Presidente, para él lo importante, queda claro, es el choro mareador, predicador, dulcificador, vengativo, de concordia, de paz, de no olvidar, de buenas intenciones, el choro al fin.Estoy seguro de que el pronóstico de seguridad 2019 para México elaborado por Stratfor, una de las agencias de inteligencia privada más importantes del mundo, también le pasarán de noche al hombre que pretende gobernar a través del choro, el informe no va con su estilo, son datos limpios, análisis transparente y conclusiones firmes.Por si acaso, igual vale la pena checar algunos puntos de la realidad que nos regala Stratfor, ese extraño lugar metadiscursivo donde habitan los malandros y sus víctimas:1. El territorio nacional se encuentra en disputa por más de 10 poderosos cárteles en tres grandes regiones, la del Pacífico, al norte de Mazatlán, dominada en gran parte por el Cártel de Sinaloa, la del Golfo, al norte de Veracruz, dominada por los Zetas y el CDG, además de un área centro conformada por Jalisco y Michoacán, principalmente dominada por el CJNG. Sin embargo, evidentemente el mapa en disputa es mucho más complejo y vasto, territorios como la CDMX, el Bajío o Veracruz, por citar algunos, se encuentran inmersos en una peligrosa batalla entre varios grupos y subgrupos.2. El cliente número uno de los narcos mexicanos es, por mucho, Estados Unidos, en donde la marihuana ya no es un negocio apetitoso, por cada 40 dólares de inversión en producción la ganancia en las calles norteamericanas es de 3,500 (menos de 10 veces), en el caso de la heroína la situación cambia, por cada 4 mil dólares invertidos se convierten en 275 mil dólares (más de 60 veces), pero el gran negocio se llama fentanilo, una pequeña dosis produce efectos mucho más fuertes que la heroína, es la droga que mató a Prince, las ganancias son impactantes: por cada 4,500 dólares invertidos, las calles gringas pagan 1.3 millones, es decir ¡288 veces su valor!3. Acabar con los capos, ya sea mediante su aniquilación o su arresto, es una acción necesaria, sin embargo, se recomienda medir los efectos que a corto, mediano y largo plazo puedan provocar estas acciones. Stratfor pone especial interés en el ejemplo del Mencho Oceguera, el capo por el que EU paga una recompensa de diez millones de dólares, pues su captura podría llevar a una desestabilización más grave de la que ya se vive en la zona de Jalisco, Michoacán y Guerrero.4. La agencia apunta que la batalla entre los remanentes de los Cárteles de Tijuana, Juárez, el CJNG y el de Sinaloa pueden terminar en una crisis importante para el norte del país, más claro: al debilitarse unos contra los otros, los perdedores podrían verse tentados a buscar otras formas de ingreso como el secuestro o el robo de transporte o combustible.5. La recomendación de Stratfor para las compañías extranjeras es pésima noticia para la inversión: mantenerse atentos de las dinámicas de los grupos criminales aún en zonas que se consideran de bajo riesgo y para los viajeros en el país estar preparados para una situación de alarma, inclusive al grado de resultar heridos en incidentes violentos.Pórtense bien, no sean así.De Colofón.— Quieren lanzarlo para dirigir la Guardia Nacional y su hijo anda cobrando 5 mil pesos por exclusivas… ¡Epa!