'Chucky Lozano es un fenómeno'

El nombre de Hirving 'Chucky' Lozano y el Napoli han estado ligados en las últimos meses. Y ahora fue un ex dirigente del equipo italiano quien reveló el interés que existe por rmar al mexicano.



“Lozano es un fenómeno para mí, lo he estado siguiendo durante 6 o 7 años desde que jugó en México”, declaró Pierpaolo Merino, ex gerente general del conjunto napolitano, en entrevista para el medio Radio Kiss Kiss Napoli.

