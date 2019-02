Siguen los trabajos

Las autoridades recuperaron un cadáver de los restos en el fondo del mar de la avioneta en que viajaban el futbolista argentinoy su piloto.Sin embargo, funcionarios de la agencia de investigación de accidentes aéreos de Gran Bretaña (AAIB) no han señalado si se trata del cuerpo de, quien recién había sido fichado por el clubde la, o es del piloto. Sólo ellos dos iban a bordo de la avioneta que desapareció del radar sobre el Canal de la Mancha el 21 de enero, en vuelo de la ciudad francesa de, la capital deLa rama de investigación de accidentes aéreos indicó que el cuerpo fue recuperado bajo "condiciones desafiantes" en un "operativo realizado de la manera más respetuosa posible y se mantuvo informadas a las familias de los avances".El cadáver será entregado a un médico forense, y se espera que la policía ofrezca ladespués de un examen minucioso.Los investigadores aún no han recuperado los restos de la avioneta, que volaba dedespués que el delantero de 28 años fuera transferido del club francés al equipo de la Premier de la capital galesa. No obstante, la AAIB explicó que se prevé que un vehículo submarino operado a control remoto pueda “proporcionar evidencia valiosa para nuestra investigación de seguridad”.Los restos fueron localizados el domingo luego que la familia del jugador recaudó fondos para iniciar una búsqueda privada con, un estadounidense especialista en la detección de naufragios, en colaboración con investigadores británicos.