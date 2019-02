Niega diputada buscar candidatura al ayuntamiento de Huautla

La diputada local del distrito IV, con cabecera en Huejutla, Doralicia Martínez Bautista, aseguró que no aspira a la candidatura por el ayuntamiento de Huautla y que no responderá comentarios que a través de redes sociales buscan demostar su tarea legislativa, al calificarlos como carentes de credibilidad y amarillistas.

Martínez Bautista, originaria de Huautla, dijo que “el que nada debe, nada teme”, por lo cual no consideró necesario acudir a las autoridades correspondientes a denunciar las agresiones que ha recibido a través de la red social Facebook.

“Me han llegado algunos ataques de los cuales no es que no quiera responder, pero el pueblo nos pide trabajo y no tengo nada que esconder, y claro que no voy a denunciar algo que ni siquiera vale la pena”, concluyó.