Desconoce Tellería fallo por licitación de seguros de vida y vehículos

La alcaldesa de Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán, señaló que desconoce el fallo de la licitación que ganó Grupo Afirme por más de 9 millones de pesos, el cual contempla un seguro de vida para la edil por 500 mil pesos, de acuerdo con lo que establece la convocatoria del ayuntamiento.

Tras la presentación del tercer Festival de Vientos que se efectuó la tarde del miércoles en la explanada del parque Ben Gurión, la presidenta municipal señaló que no tenía información del fallo de la licitación.

Sin embargo, este documento está publicado en la página oficial de transparencia del municipio y puede ser consultado AQUÍ.

Y el desglose por seguro de parque vehicular y seguros de vida por funcionario puede ser consultado AQUÍ.



Sin embargo, la alcaldesa declaró: "No tengo bien la información, no quisiera dar una información errónea, si ya se mandó la licitación, no tengo el fallo", dijo.

La convocatoria que emitió la alcaldía el pasado 14 de enero fue para asegurar 272 vehículos, además de 2 mil 636 seguros de vida y muestra que el de mayor monto es de la alcaldesa, valuado en 500 mil pesos, en contraste con el de personal eventual de seguridad pública, que recibirá solo 45 mil pesos.

LOS SEGUROS SON ANUALES, DICE ALCALDÍA

Después de la entrevista con la presidenta municipal, la alcaldía de Pachuca emitió una tarjeta informativa mediante la cual indicó que los seguros de vida para integrantes del ayuntamiento se adquieren de manera anual.Lo mismo ocurre con el aseguramiento que cada año efectúa con el parque vehicular como patrullas y motopatrullas, y automóviles de la administración municipal.En su comunicado, la alcaldía agregó que también contempla un seguro contra robo a casa habitación para las “personas que cumplen con el pago puntual del predial en los primeros tres meses del año”.Asimismo, señaló que la empresa Afirme fue la única aseguradora que se presentó en el proceso de licitación.