Empeñaban objetos sin revisar procedencia de bienes

A ‘ojo de buen cubero’

Con la credencial de elector o una carta compromiso, es como las casas de empeño comprueban laEn el caso de los ‘yonkes’ es similar, pues solo las disposiciones de cada establecimiento son la limitante para la comprobación de lade las autopartes que se compran para su reventa.En un recorrido de am por estos establecimientos, se constató que en el caso de las, sólo basta presentar la credencial de elector y la firma de una responsiva de que el objeto le pertenece a quien lo presenta, para que se otorgue dinero a cambio de ese bien.Así se opera en el caso de electrodomésticos, herramientas, joyería y electrónicos. En el caso de automóviles y motocicletas el requisito es una; hay sitios en los que se condiciona al año de fabricación.Los cuestionamientos sobre el origen de los bienes que son llevados a empeñar, se dan solo a criterio de los trabajadores de estos sitios.En el caso de teléfonos celulares, hay establecimientos que sí consultan el número de IMEI de los aparatos en la base de datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, para saber si no hay reporte deEn el caso de los ‘yonkes’, los administradores de estos negocios confirmaron que actualmente no hay una legislación que les obligue a llevar control de los vehículos que compran.