Empresarios reiteran: no respaldan a Carlos Zamarripa como Fiscal de Guanajuato

“No estamos de acuerdo en el pase automático, queremos un Fiscal que sea realmente independiente del Poder Ejecutivo y además sea un Fiscal que pueda ser evaluado cada tres años, de por sí ahorita tenemos una figura que está muy empoderada, imagínense por nueve años”, sostuvo el líder del CCEL.

En pocos días confirmaría Congreso pase automático



“Al Gobernador le hemos dicho que no estamos convencidos que sea un Fiscal de pase automático y menos de nueve años. El llamado que hacemos es al Congreso del Estado que están a tiempo de que se puede recapacitar y adecuar las leyes, para eso están, para eso son legisladores, pedimos que sea un proceso abierto donde se analizaran varios perfiles, no nada más el que se está proponiendo”, insistió.

No sirve fiscal ‘carnal’



“Pienso que la estructura que hoy se maneja en Guanajuato no es la óptima para generar los mejores resultados en el corto plazo en la impartición de justicia, el Gobernador tiene muy casada la idea de que Carlos Zamarripa debe de continuar, yo seguiré participando en el Consejo de Seguridad tratando de aportar lo que mejor pueda y diciendo lo que pienso. No voy a dejar de decir que no me parece adecuada la vinculación del Ejecutivo y el Fiscal porque así lo pienso, debe ser independiente”, enfatizó.

Sin resultados en seguridad



“Y no sólo de los homicidios, también estamos hartos de los cristalazos, los asaltos a ciclistas, hartos de todos los delitos del día a día que nos duelen y son muchísimos más. Hoy a un amigo lo asaltaron dentro de su casa y ese tipo de situaciones no pueden seguir y no lo podemos permitir como sociedad”.

Que no son paleros



“Todo hay que tomarlo de quien viene, trabajamos con autoridades de los tres niveles de gobierno, cuando nos convocaron a participar en el Foro de Paz, es un ejemplo muy claro, que organizó el Gobierno Federal, las senadoras de Morena, y participamos, no somos paleros de nadie, señalamos lo que tengamos que señalar y también reconocemos lo positivo de cada Gobierno”, dijo Arturo Sánchez.

“Dentro del Consejo Estatal de Seguridad estamos señalando, no estamos calladitos. Podemos incidir mucho más estando ahí donde se toman las decisiones que estando afuera”, opinó Jorge Ramírez.

