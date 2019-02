Guanajuatenses ven con esperanza plan del Infonavit

“No puedo abonar nada a capital. En la delegación no me dan respuesta. He tratado de cambiar el crédito en pesos, pues la adquirí en salarios mínimos y me dicen que tienen que pasar 10 años. Ahora esperamos que con el anuncio del Gobierno Federal podamos cubrir ya estos créditos que se convierten en una carga para los que ganamos un salario”, añadió Ana Verónica.

Pide revisar cada caso



“Sí habrá descuentos, pero se tendrá que analizar cada caso. El descuento va a aplicar para quienes tengan ya más de 14 años el crédito. Hay que checar cada uno de los estados de cuenta y verificar. Hay créditos que son impagables. Si vienen cambios importantes en el Infonavit. Ya están definidas las estrategias que se están anunciando”, comentó Aviña.

Buscan disminuir casas abandonadas

ven con esperanza el nuevo programa federal para reducir los promedios de deuda hasta un 55% y congelar las cuentas para que ya no paguen más y evitar que los despojen de sus viviendas, pues deben más de lo que les prestaron.La mayoría de ellos obtuvieron créditos en VSM (Veces Salario Mínimo) y se han convertido en cuentas impagables, por lo que demandan trasladarlos a pesos.Hay muchas historias de trabajadores que durante años pagaron sus créditos y lejos de bajarles la cuenta se les incrementó, a tal grado que tuvieron que abandonar sus viviendas y “desaparecer” para dejar de pagar.Un caso es el de Silvia Martínez, quien obtuvo un crédito hace 12 años por un monto depara comprar una casa en Brisas del Pedregal.Luego de pagar puntualmente cada mes, apenas lleva abonados 19 mil pesos. Es decir, de losaún debe 211 mil pesos.Otro caso es el de Ana Verónica Ramírez, quien en el 2011 obtuvo un crédito por 269 mil pesos para comprar una mini casa. Lejos de bajar la deuda aumentó, a pesar de que no ha dejado de pagar. Ahora debeTambién Adolfo Aviña, quien durante años ha apoyado a derechohabientes que se han visto afectados por el esquema de Infonavit de otorgar créditos en salarios mínimos, no en pesos, ve con esperanza la nueva estrategia del Gobierno Federal para reducir en un 55% la deuda de los beneficiarios.Destacó que muchos derechohabientes están hasta reportados en el Buró de Crédito y a otros se les ha seguido un juicio para quitarles su casa por no poder pagar esas cuentas impagables.El director de Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, informó ayer que el año pasado se detectaron 58 mil 659 viviendas abandonadas en el País, y Guanajuato ocupa un séptimo lugar con un total deEn la conferencia mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el director de Infonavit dio a conocer que muchas de las casas recuperadas eran subastadas, por lo que a partir del 19 de diciembre pasado se suspendieron los remates.Dijo que de acuerdo a unse encontró que del 2000 al 2018 se construyeron viviendas en zonas de alto riesgo, alejadas de los centros de trabajo y algunas sin servicios, lo que orilló a los trabajadores a abandonarlas.En 2014 la delegación del Infonavit en Guanajuato dio a conocer que se tenía un registro de mil 200 viviendas abandonadas en Guanajuato; el problema fue creciendo hasta llegar a lasEn 2016 el Infonavit anunció una serie de subastas de viviendas abandonadas y recuperadas enEn la subasta No. 33.16.011 se dio a conocer que el primer paquete de casas constaba de 90 viviendas, de las cuales 63 se localizaban en Guanajuato.En 2016 la delegación de Infonavit también informó queMuchas de estas viviendas subastadas fueron adquiridas por empresas inmobiliarias como Provive.Sin embargo, el Gobierno Federal anunció ayer la congelación de cuentas para evitar que se sigan abandonando viviendas con créditos impagables.