Retroceso, recorte a estancias infantiles: PRI y PAN

El gobierno federal no dimensionó el problema social que acarrearía la reducción del presupuesto para estancias infantiles; esto representa un retroceso en política pública, coincidieron los coordinadores de PRI y PAN en el Congreso de Hidalgo.

Esto, luego que beneficiarios en México y otras entidades, como Hidalgo, protestaron por la reducción de los fondos federales (de 4 mil millones a 2 mil millones de pesos) con los que el gobierno auspiciaba una parte del costo de las guarderías.

María Luisa Pérez Perusquía, coordinadora de los diputados del PRI, consideró que esta medida representa un retroceso para mujeres y familias que tienen la necesidad de trabajar y dejar a sus hijos al cuidado de una estancia infantil.

“En esta actualidad la mayoría de las mujeres salimos a trabajar y eso implica una situación de mucha preocupación. Pues muchas de ellas, madres de familia, ¿qué va a pasar con sus niños que ya no son atendidos en las estancias ahora que no se tiene ese apoyo?, implica un problema”, consideró la legisladora tricolor.

Ante dicho problema, agregó Pérez Perusquía, la bancada del PRI en el Congreso de Hidalgo no hará ningún llamado, toda vez que desde el Senado de la República, la bancada de su partido lo hizo a través de la senadora Nuvia Mayorga.

En ese sentido, la senadora hidalguense propuso una reasignación del presupuesto: quitar dinero a programas federales destinados “a personas que no son productivas” para destinarlo a las estancias infantiles.

Además, Asael Hernández Cerón, coordinador de los diputados panistas, calificó la reducción al programa de estancias infantiles en el país como “un error que acarrea problemas sociales”.

“Es una situación difícil que va a poner en aprietos a muchas madres de familia y solteras que diariamente tienen que salir a buscar el sustento. Creo que es una medida muy drástica y no dimensionaron las problemáticas que está cobrando hoy”, expresó.

PIDE A AMLO NO “DAÑAR” IMAGEN DEL PAN

A su vez, Asael Hernández respondió a las declaraciones hechas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien reveló un supuesto uso partidista de programas sociales por el PAN, al citar que la senadora Josefina Vázquez Mota “estuvo involucrada en una situación donde a una organización se le dieron recursos para defender a migrantes”.

“No lo comparto. Si hay un acto de corrupción creo que se tiene que aclarar. No desestimo que pudieron haber existido algunas estancias con ciertos privilegios, no lo dudo. Casi siempre pasa y no es exclusivo del PAN. El ciudadano presidente utiliza una justificación con el ánimo de dañar a nuestro instituto político”, señaló.

DIPUTADOS FEDERALES DISCUTEN SOBRE RECORTE A GUARDERÍAS

En tanto, en el Congreso de la Unión, diputados federales del blanquiazul protestaron con pancartas y exigieron al grupo mayoritario de Morena que garanticen los recursos para la operación de las estancias infantiles.

La bancada panista señaló que dicho programa es una política pública impulsada por los gobiernos del PAN, la cual “ha ayudado a miles de familias mexicanas y actualmente tiene un impacto en la vida de 350 mil niños y niñas a nivel nacional, así como en la de 4 mil menores con capacidades diferentes”.

Aseguraron que al reducir el presupuesto a las estancias infantiles se atenta contra los derechos de la niñez y la familia. Además, 9 mil guarderías peligran, junto con 70 mil empleados, suponiendo un promedio de ocho trabajadores por cada una.